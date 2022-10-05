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Abdullah Gül Üniversitesi Araştırma görevlisi ve Öğretim görevlisi alım ilanı verdi

Abdullah Gül Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. 

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 15:54
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Abdullah Gül Üniversitesi Araştırma görevlisi ve Öğretim görevlisi alım ilanı verdi

Abdullah Gül Üniversitesi Araştırma görevlisi ve Öğretim görevlisi alım ilanı verdi
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlar, 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca; “Öğretim Görevlisi” ve “Araştırma Görevlisi” alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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