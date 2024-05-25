Borsa yatırımcıları dikkat! Üç yeni halka arz var

Borsa yatırımcılarının merakla beklediği halka arz haberi geldi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret AŞ'nin pay başına 55 TL’den, Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay başına 34,68 TL’den ve Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ'nin 22,98 TL’den ilk halka arzına onayladı.

Horoz Lojistik’in 2 milyon 500 bin mevcut pay satışı bulunurken, Yiğit Akü’nün 24 milyon 500 bin mevcut pay satışı olduğu belirtildi.

Altınkılıç Gıda ve Süt şirketinin pay satışı ise henüz belli değil.

İşte yayınlanan İzahname…