CHP’li başkan iki makam aracını satıyor! Piyasa değeri ortaya çıktı

CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey önceki belediye başkanı döneminden kalan iki makam aracını satıyor.

Mercedes S400 marka aracın tahmini değeri yaklaşık 6 milyon 600 bin lirayken, Wolkswagen Caravella 4×4 VİP aracın tahmini değeri ise yaklaşık 2 milyon 300 bin lira civarında.

Bozbey, önceki dönemde kullanılan makam araçlarının satışlarıyla ilgili olarak, şunları kaydetti:

“Gereksiz harcamaların önüne geçmek, belediyemizin bütçesine katkıda bulunmak amacıyla bu araçların satışı için ihaleye çıkmaya karar verdik. Kendi kurumumuz ve diğer kurumlarda çalışanlara örnek olmamız gerekiyor. Bursa’mızı gülümsetme hedefimiz için ilk olarak israfa son vereceğimizi tüm hemşehrilerimizin bilmesini istiyorum.”