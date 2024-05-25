Ünal Aysal federasyon başkanı mı olacak? Galatasaray’ın eski Başkanı’ndan olay açıklamalar

Düzenleme: Kaynak: Habertürk
Ünal Aysal federasyon başkanı mı olacak? Galatasaray’ın eski Başkanı’ndan olay açıklamalar

Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal, son katıldığı televizyon programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ünal Aysal Galatasaray’daki seçim öncesi Habertürk’te soruları cevapladı.

Aysal, başkan adayı Süheyl Batum'un başkan seçilmesi halinde Galatasaray Sportif AŞ'de başkan olarak görev yapacak. Aysal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“TEKRARLANMIŞ SAADET DÖNEMİYDİ”

2015 yılından beri hemen hemen bütün seçimlerde dostlarım, gelir ısrar eder 'aday ol tekrar bu dönemi yaşayalım' der. Bu tip görevler bir defa yapılmalı, iki defa değil. Ciddi sorumlulukları olan, önemli zaman kullanımı gerektiren görevler. Milyonlarca kişiye karşı sorumlusunuz. Bunu da bir defadan yapmanız zor. İki defa yapan arkadaşlarım var, onları kutluyorum. Bence taraftarda iyi bir izlenim, hatıralar kaldığı dönemdi. Galatasaray'ın güzel dönemlerinden bir tanesi olarak görelim, tekrarlanmış bir saadet dönemiydi.

“DEVLET MEMURLUĞU HİÇ YAPMADIM”

Federasyon başkanlığını hiç düşünmedim. Devlet memurluğu hiç yapmadım, o ayrı bir teknik ve kültürdür.

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