Abdullah Gül yapay zeka kurbanı oldu

Birçok ünlü ismin görüntü ve sesleri kullanılarak yapılan dolandırıcılıklara son olarak eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de eklendi.

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yapay zeka kullanılarak kendisiyle ilgili hazırlanan dolandırıcılık içerikli videolar hakkında savcılık ve siber suçlarla mücadele birimlerine şikayette bulundu.

Abdullah Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir süredir yapay zeka kullanılarak oluşturulan şahsımla ilgili dolandırıcılık içerikli videolar maalesef sanal ortamda paylaşılmaktadır. Bunlarla ilgili savcılık ve siber suçlarla mücadele birimlerine gerekli başvurular yapılmıştır. Bu tür paylaşımların sürüyor olması nedeniyle bu konuda tüm vatandaşlarımızı uyarmak mecburiyeti duydum." ifadesini kullandı.