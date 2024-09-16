Abdullah Gül’ün nerede olduğunu öğrenince şaşırmayacaksınız

1985 yılında kurulan OCIS, aralarında Suudi Arabistan’dan Prens Türki Al – Faisal, Malezya’dan Sultan Nazrin Shah, Kuveyt’ten Shaikh Mohammed Al-Sabah, Muhammed Sa’ad Abubakar (Sokoto Sultanı), Endonezya Başbakan Yardımcısı M. Jusuf Kalla gibi İslam coğrafyasından çeşitli devlet adamlarının yönetim kuruluyla idare ediliyor.

İSLAM İLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DESTEKLENİYOR

Merkez’in kendi websitesinde aktarılan bilgilere göre “İslam ve Müslüman topluluklar üzerine çalışmalar yaparak küresel akademik camiada büyük bir öneme sahip”. Yine aynı sitede Merkez, “İslami ilimlerin yanı sıra sanat, beşeri bilimler ve sosyal bilimler gibi geniş bir yelpazede araştırmalara destek veriyor.” ifadelerine yer veriliyor.

KRALİYETE AİLESİNİN DESTEĞİNİ ALIYOR

OCIS, İngiltere Kraliyet Ailesi'nin de desteğini alıyor. Kral Charles’ın da merkeze özel ilgi gösterdiği biliniyor.

FETÖ ARGÜMANI DİNLER ARASI DİYALOG TEMASI

Merkezin websitesinde yer alan bilgilere göre OCIS, İslam kültürü, İslam medeniyeti ve günümüz Müslüman dünyasının modern sorunlarına dair konferanslar, seminerler, çalıştaylar, dersler, sergiler ve akademik çalışmalar düzenliyor. Merkez, bir dönem FETÖ’nün kullandığı “dinler arası diyalog” argümanını kullanıyor.

İNGİLİZ SAVAŞ GEMİSİNDE RESEPSİYON

Ölen İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 2008’de Karaköy Yat Limanı'nde demirleyen İngiliz donanmasına ait HMS İllustrious adlı savaş gemisinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Eşi Hayrünisa Gül onuruna resepsiyon vermişti.

İNGİLTERE’DE AĞIRLANDILAR

Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, Kraliçe Elizabeth tarafından kraliyet töreniyle karşılanmıştı.

İNGİLTERE'DE FAYTONA BİNMİŞLERDİ

İngiltere ziyaretlerinde Abdullah Gül, kraliçe 2.Elizabeth ile eşi Hayrinüsa Gül ise, prens Philip ile faytona binmişti.

KRALİÇEYLE KADEH KALDIRMIŞTI

Cumhurbaşkanı Gül, Çankaya Köşkü’nde 2. Elizabeth onuruna verdiği yemekte de ilk kez smokin giymiş, papyon takmıştı. Gül, yine aynı gece Kraliçe'nin şerefine ilk kez kadeh kaldırmıştı.