Abdullah Kavukcu'dan çarpıcı açıklamalar: "Okan Hoca ile 4 şampiyonluk göreceğiz"

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, teknik direktör Okan Buruk ile ilgili, "Okan hocamızla hiç ayrılmıyoruz. 1998'den beri beraberiz. Okan hocamızı kimseye yem etmeyiz. İnşallah 4 şampiyonluk birlikte göreceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olacağız" dedi.

SAMSUN MAÇI ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Samsunspor maçı öncesi İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına konuşan Kavukcu, "Her maç ayrı bir final. Samsun'u yenip döneceğiz. Puan farkına bakmıyoruz, tüm maçları kazanmak için çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

ALGI OPERASYONLARINA SERT TEPKİ

Rakip takımların algı operasyonlarına sert tepki gösteren Kavukcu, "Bodrum FK maçında yaşananlar ortada. Biz Galatasaray'ız, sahada konuşuruz. Kimse Galatasaray'ın haklarını yiyemez. Başkanımız liderliğinde her masadayız ve haklarımızı savunuyoruz" şeklinde konuştu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFLERİ

Gelecek sezon için iddialı açıklamalar yapan Kavukcu, "Galatasaray finansal olarak çok güçlü. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde çok farklı yerlerde olacağız. Başkanımızın açıklayacağı önemli projelerimiz var" dedi.

ALİ SAMİ YEN'DE YENİLİK ÇALIŞMALARI

Stadyum çalışmaları hakkında da bilgi veren Kavukcu, "Stadımızı yeniliyoruz, yeni reklam alanları oluşturuyoruz. Dünyadan birçok futbolcu bize gelmek istiyor. Her şeyin zamanı var" açıklamasını yaptı.

TARAFLARA ÇAĞRI

Son olarak taraftarlara çağrıda bulunan Kavukcu, "Tüm taraftarlarımızdan kenetlenmelerini istiyoruz. 8 final maçımız var. Kazandığımızda puan farkını konuşmaya gerek kalmayacak" diyerek sözlerini tamamladı.