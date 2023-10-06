Abdullah Kiğılı'dan "73 bin lira maaş yetmiyor" diyen AKP'li vekile sert sözler

Patronlar Dünyasından Toygun Atilla, Türkiye’nin en ünlü iş adamlarından Abdullah Kiğılı ile bir söyleşi gerçekleştirdi.

80’li yaşlarda olmasına rağmen işinin başında olduğuna dikkat çeken Atilla, Abdullah Kiğılı’ya ekonomi ile alakalı sorular sorduğu esnada Kiğılı, geçtiğimiz günlerde aldığı maaşın yetmediğini belirten AKP’li vekili sert sözlerle hedef aldı.

Toygun Atilla’nın “Siz Özal zengini misiniz?” sorusuna karşılık, Abdullah Kiğılı şu cevabı verdi:

“Asla ve kata. Siyaset dünyanın en güzel şeyi, siyaset ahlaklı insanların yeri. Yani eğer sen kendine bir yol çizmişsen, "Ben ülkeme vatandaşa hizmet etmek istiyorum" diye yola çıkıp da devam ediyorsun. Buna tamam.

Ama geçen gün bir tanesi çıkmış, ayda 73 bin para alıyor. "Bu yetmiyor" diyor.

Sen oraya para toplamak için mi geldin arkadaş. Ben anlamadım ki”