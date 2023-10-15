Abdullah adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Abdullah isminin anlamını araştırıyor. Peki, Abdullah ne demek? Abdullah isminin anlamı nedir?
ABDULLAH NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Abdullah ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Tanrı’nın kulu.
- Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.a)’in babasının adıdır.Hz. Abdullah (a.s)
- Eli açık, yiğit, yiğit kimse.
ABDULLAH İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Abdullah ismi Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette geçmektedir ve Abdullah ismini koymak caizdir.