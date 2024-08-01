Abdüllatif Şener’den ilk açıklama. Oğlunun işlediği cinayet için medyayı suçladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Abdüllatif Şener’den ilk açıklama. Oğlunun işlediği cinayet için medyayı suçladı

Eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, dün akşam Ankara’da ikamet ettiği evinde anneannesini silahla vurarak öldürmüştü. Abdüllatif Şener’den konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

Ankara'da eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i aralarındaki tartışma sonrasında silahla rehin alarak öldürdü. Gözaltına alınan Bedirhan Şener, ertesi sabah adliyeye sevk edildi.

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Mahkemeye çıkarılan Şener hakkında adli kontrol ve yurt dışı yasağı kararı verildi. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Şener, nezarethanede adli tıp doktoru tarafından muayene edildikten sonra Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi. Şener'in burada 3 hafta süreyle gözetim altında tutulmasına karar verildi. Gözetim süresinin uzatılıp uzatılmayacağı ise hazırlanacak rapor sonrasında belirlenecek.

Yaşanan olay sonrası gözler Abdüllatif Şener’e çevrilirken konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

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Şener sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“BASIN AÇIKLAMASI

Dün meydana gelen olay, ailemizi derinden sarsmıştır. Bu vesile ile taziyelerini bildiren, acımızı paylaşan cevap veremediğim tüm dostlarımıza teşekkür ederim.

Diğer bazı sorunlarla birlikte oğlum Bedirhan, yıllarca işsiz kalmanın sıkıntılarıyla psikolojik sorunlar yaşamıştır. Sonrasında Meclis personeli olarak parti grubunda çalışırken; en düşük maaşla Meclis kadrosuna alınmasını bazı medya mensupları şahsımla hesaplaşmanın bir aracı haline dönüştürünce, bu durum O'nun psikolojik sorunlarını ağırlaştırmıştır.

'OĞLUM ANNEANNESİNİ ÇOK SEVERDİ'

Sağlık durumu iyi olmadığından ve telefonlarımıza cevap vermediğinden hayatından endişe duyarak dün akşam eşim Berrin ve annesiyle birlikte oğlum Bedirhan'ın evine gittik. Ben arabayı park etmekle meşgulken eşim ve annesi oğlumun dairesine çıkmışlar, zile basmışlar, O ise kapıyı açar açmaz karşısına ateş etmeye başlamıştır ve söz konusu müessif olay meydana gelmiştir. Oğlum anneannesini çok severdi, zaman zaman O'nda kalır, anneannesi de kendisinde kalırdı.

Eşimin kanser tedavisi gördüğü bir ortamda, özensiz ve yanlışlarla dolu yayın ve yorum yapanlara üzüntülerimizi belirtir, yaşadığımız bu zor günlerde ailemizin acısına saygı göstermelerini bekleriz.

Abdullatif ŞENER”

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