Abdüllatif Şener'in oğlu 3 hafta akıl hastanesinde yatacak

Eski Başbakan Yardımcısı ve Bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i tabanca ile öldürdü. Abdüllatif Şener, oğlunun akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürdü.

YURT DIŞI YASAĞI GETİRİLDİ

Bedirhan Şener, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı yasağına tabi tutuldu. Şener, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi. Şener'in akıl sağlığının durumunun üç hafta içinde belirleneceği bildirildi.

İFADESİ ALINAMADI. EVİNDE ÇOK SAYIDA PSİKİYATRİ İLACI BULUNDU

Bedirhan Şener'in ifadesi alınamazken, evinde yapılan aramada çok sayıda psikiyatri ilacı bulundu. Olayla ilgili cinayet davası açılacağı aktarıldı. Eğer rahatsızlığı tedavi edilebilir seviyedeyse, hakkındaki hükmün tutuklamaya çevrilip cezaevine gönderileceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Eski Başbakan Yardımcısı ve Bakan Abdüllatif Şener'in Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Güvenevler Mahallesi'ndeki evinde yaşanan trajik olayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Abdüllatif Şener'in 80 yaşındaki kayınvalidesi Leyla Çetiner, torunu Bedirhan Şener tarafından öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu bildirilen Bedirhan Şener, bilinmeyen bir nedenle anneannesi Leyla Çetiner ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Abdüllatif Şener ve eşi Berrin Şener, polise haber vermek üzere evden ayrıldıkları sırada evden dört el silah sesi duyuldu. Şener'in ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Polis, Bedirhan Şener'i gözaltına aldı. Sağlık ekipleri eve girdiklerinde, kurşunlarla ağır yaralanan Leyla Çetiner'e ilk müdahaleyi yaptı. Ancak, Çetiner kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MAHALLELİ NE DEDİ?

Güvenevler Mahalle Muhtarı Seviye Ardıç, olayla ilgili olarak, "Mahallede silah sesi duydum ve ambulanslar ile polis ekiplerinin geldiğini öğrendim. Olay yerine hemen geldim. Polislerden ve mahalledeki insanlardan aldığım bilgiye göre, Abdüllatif Şener'in oğlu dört el ateş etmiş. Yaralının hastaneye sevk edildiği ve burada hayatını kaybettiği bilgisi geldi" dedi.

Olayla ilgili olarak konuşan bir komşu, isim vermek istemeyerek, "Yan binada oturuyorum. Dört el silah sesi duydum ve paniğe kapılarak pencereyi açtım. Berrin Şener 'annemi vurdular' diye bağırıyordu. Kapıda bir adam telefonla uğraşıyordu. Kadına yardımcı olmak için yanına gittim, su verdim ve sakinleştirmeye çalıştım. Polis ve ambulans daha sonra geldi, ancak sağlık personeli içeri alınmadı çünkü silahlı olabileceği endişesi vardı. Yaklaşık 20 dakika kapıda bekledik" şeklinde konuştu.