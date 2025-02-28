Abdurrahman Dilipak'tan şok iddia: Ölüm haberi pazartesi günü açıklanacak

Gazeteci Abdurrahman Dilipak’ın, Papa Francis’in 25 Şubat 2025’te yaşamını yitirdiğini ve Vatikan’ın bu ölümü sakladığını iddia etmesi büyük yankı uyandırdı. Dilipak, ölüm haberinin 3 Mart’ta açıklanacağını öne sürerken, Vatikan’dan gelen resmi açıklamalar Papa’nın sağlık durumunun iyileştiği yönünde.

Dilipak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Papa’nın uzun süredir tedavi gördüğünü ve üç gün önce hayatını kaybettiğini iddia etti. Bu çarpıcı açıklama, kısa sürede gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Ancak Vatikan yetkilileri, Papa’nın sağlık durumuyla ilgili düzenli bilgilendirme yapmaya devam ediyor.

Vatikan’dan dün akşam yapılan açıklamada, Papa Francis’in tedavi sürecinin olumlu ilerlediği belirtildi. Açıklamada, Papa’nın yüksek akımlı oksijen tedavisi aldığı, gün içinde dönüşümlü olarak maske kullandığı ifade edildi. Katolik dünyasının ruhani liderinin sabah saatlerini solunum fizyoterapisiyle geçirdiği, öğleden sonra ise özel dairesindeki küçük şapelde dua ettiği bildirildi.

Papa Francis’in 14 Şubat’tan bu yana hastanede tedavi gördüğü bilinirken, doktorlar klinik tablonun karmaşıklığı nedeniyle kesin bir değerlendirme yapabilmek için birkaç gün daha istikrarlı sürecin sürmesi gerektiğini vurguladı.

Vatikan’ın bu açıklamalarına rağmen Dilipak’ın iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Gözler, 3 Mart 2025’e çevrildi. Vatikan’ın o gün yapacağı açıklama, tartışmalara son noktayı koyabilir.