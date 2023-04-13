ABD’ye ait gizli belgeleri sızdıran kişinin Ulusal Hava Muhafızı olduğu iddia edildi

ABD Savunma Bakanlığı'na ait belgelerin sızdırıldığı bir çevrimiçi oyun sohbet grubunun liderinin aynı isme sahip olduğu daha önce belirtilmişti.

Ancak, Teixeira'nın resmi olarak sızıntı yaptığı iddia edilen kişi olmadığı henüz tespit edilmedi.

Washington Post gazetesi ise, sızıntıyı yapan kişinin adı açıklanmayan bir askeri üste çalıştığı, 20'li yaşlarının başında ve silah meraklısı olduğunu bildirdi.

Biden, sızıntı yapan kişiye yaklaşıldığını belirtmişti

İrlanda’ya düzenlediği resmi ziyaret sırasında gizli belgeler hakkında ilk kez konuşan ABD Başkanı Joe Biden, yetkililerin, hassas bilgilerin sızdırılmasının arkasındaki kişiyi bulmaya "yaklaştığını" belirtmiş, “Sızıntıdan endişe duymuyorum. Bunun gerçekleşmiş olmasından endişeliyim, ancak bildiğim kadarıyla güncel bir etkisi bulunmuyor. Kapsamlı soruşturma sürüyor, (sonuca) yaklaşıyorlar” demişti.



Belgeler ABD istihbarat sistemine erişimi olan biri tarafından ele geçirilmiş olabilir

ABD'li yetkililer, sızdırılan belgelerin ilk olarak şubat ve mart aylarında sosyal medya platformları Discord ve Telegram üzerinden paylaşıldığı ancak yeni fark edildiğini ifade etmiş, sızıntı hakkındaki soruşturma kapsamında Savunma Bakanlığı içindeki potansiyel suçlularında mercek altında olduğunu belirtmişti. Belgelerin ABD istihbarat sistemine erişim sağlayan biri tarafından ele geçirilmiş ve sızdırılmış gibi göründüğünü aktaran yetkililer, bazı içeriklerin en yakın ABD istihbarat ortaklarıyla bile paylaşılmadığına dair işaretler olduğunu belirtmişti.



İnternete 7 Nisan'da sızdırılan belgeler arasında Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere Rusya merkezli paralı asker şirketi Wagner’in Afrika'daki operasyonları, İsrail'in Ukrayna'ya silah yardımı sağlama yolları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Rusya ile bağları hakkında gizli belgeler olduğu görülmüştü.



Öte yandan yetkililer, Ukrayna'daki savaşla ilgili sızdırılan belgelerin gerçek gibi görünse de bazılarının değiştirilmiş olduğu konusunda uyarmıştı. Sızdırılan belgelerden birinin 16 bin ile 17 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğünü göstermesine rağmen ABD savunma yetkililerine göre Rusya'nın 200 binden fazla kayıp verdiği kamuoyuna açıklanmıştı.