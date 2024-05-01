Şırnak'ta korku dolu anlar: Ters rüzgara kapılan paraşütçüsü yere çakıldı

Kaynak: DHA
Şırnak'ta korku dolu anlar: Ters rüzgara kapılan paraşütçüsü yere çakıldı
Şırnak Güçlükonak’ta düzenlenen festivalde gösteri yapan yamaç paraşütçüsü R.U.A., ters rüzgara kapılıp, kayalıklara düşerek yaralandı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde Valilik ile Kaymakamlıkça düzenlenen ‘Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali’nde yamaç paraşütü etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte yamaç paraşütçüsü R.U.A., alandan havalandıktan bir süre sonra ters rüzgara kapılarak, kayalıklara çakıldı.

Olay yerindeki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan R.U.A., hastaneye kaldırılarak tedaviye altına alındı.

R.U.A.’nın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu, sağlık durumunun ise genel anlamda iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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