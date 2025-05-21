ABD'ye 'Altın Kubbe' geliyor "Bu, Amerika’nın hayatta kalma sistemidir"

Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında konuşan Trump, hipersonik ve balistik füze tehditlerine karşı geliştirilen sistemin çok katmanlı, entegre ve uzay destekli bir savunma mimarisi üzerine kurulacağını belirtti. Projenin sadece savunma değil; teknoloji, sanayi, ekonomi ve dış politika açısından da ABD için tarihi bir hamle olduğunu vurguladı.

“Düşünün, mermileri havada vurabiliyorsunuz. Bu teknoloji şimdiye kadar yapılanların çok ötesinde,” dedi.

UZAY DESTEKLİ ÇOK KATMANLI KALKAN

Trump, sistemin karadan, denizden ve uzaydan gelebilecek tehditleri tespit edip imha edebileceğini belirtti. Yapay zeka destekli radarlar ve sensörler aracılığıyla gerçek zamanlı müdahale imkânı sağlayan bu teknolojinin, hipersonik füzeler ve gelişmiş seyir füzelerine karşı da etkili olacağını söyledi.

REAGAN’IN RÜYASI, GERÇEK OLUYOR

Trump, bu projenin temel ilham kaynağının 1980’lerde Başkan Ronald Reagan tarafından ortaya atılan fakat teknolojik kısıtlar nedeniyle hayata geçirilemeyen “Stratejik Savunma Girişimi” olduğunu ifade etti.

Trump “O zaman bu teknoloji yoktu. Şimdi biz bunu gerçekleştirecek kapasitedeyiz,” diye konuştu.

25 MİLYAR DOLARLIK BAŞLANGIÇ, 175 MİLYAR DOLARLIK DEV YATIRIM

Altın Kubbe projesi için ilk etapta 25 milyar dolarlık bütçe ayrıldığı, toplam maliyetin ise 175 milyar dolara kadar çıkacağı bildirildi. Bu bütçenin "Kubbe Yasası" kapsamında Senato’dan geçtiği ve projenin tüm parçalarının ABD’de üretileceği belirtildi.

Trump, bu sayede savunma sanayiine ve istihdama büyük katkı sağlanacağını ifade etti.

GENERAL GOODLINE GÖREVE GETİRİLDİ

Sistemin operasyonel yönetimi için Uzay Kuvvetleri’nin üst düzey komutanlarından General Goodline’ın görevlendirildiği açıklandı. Trump, “Bu görev için ondan daha nitelikli bir isim yok,” dedi.

KANADA VE NATO İÇİN KAPI AÇIK

Trump, Kanada’nın projeye katılmak istediğini ve bu kapsamda görüşmelerin başlayacağını duyurdu. Kanada’nın katılımıyla NATO müttefiklerinin de sistemle entegre edilmesinin söz konusu olabileceğini belirtti.

ELEŞTİRİLERE YANIT: “BU BİR SAVUNMA PROJESİ”

Sistemin yeni bir silahlanma yarışını tetikleyebileceğine dair eleştirilere yanıt veren Trump, “Bu sistem caydırıcıdır. Kullanmak zorunda kalmamayı umut ediyoruz. Ancak tehditler karşısında hazırlıksız kalamayız,” diye konuştu.

NESİLLER BOYU SÜRECEK YATIRIM

Senatör Dan Sullivan, Kevin Cramer ve Pete Sessions, Altın Kubbe projesinin yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin güvenliği için de stratejik bir yatırım olduğunu vurguladı. Sullivan, “Savunma sistemimiz artık sadece yeryüzüyle sınırlı değil, uzayda da caydırıcı güç haline geliyor,” dedi.