ABD'yi karıştıran iddia: Biden çekiliyor

Axios'un derlediği bir rapora göre, Demokrat Parti içerisindeki bazı figürlerin baskısı altında, Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilme ihtimali üzerine ikna edildiği belirtiliyor. CNN'de Donald Trump ile gerçekleşen tartışma sonrası, Biden'ın seçim yarışını devam ettirme kapasitesine dair şüpheler artarken,

Adam Schiff gibi Demokrat Temsilciler Meclisi üyelerinin çağrılarına birçok partili destek verdi. Anonim bir kaynağın ifadesine göre Biden, beklenen kararı vermeye yöneliyor ve kampanyasını yakın zamanda sonlandırabilir. Öte yandan, yapılan bir ankette, Demokrat seçmenlerin büyük çoğunluğunun, Biden çekilirse, Kamala Harris'in başkan adayı olarak ilan edilmesini onayladığı görülüyor.

SAĞLIK DURUMU TARTIŞMALARI

Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerine Demokrat Joe Biden ve Cumhuriyetçi Donald Trump arasındaki rekabet damga vurdu. CNN'de 27 Haziran'da yayınlanan canlı tartışma programında her iki aday da politik vizyonlarını ve projelerini seçmenlerle paylaştı.

Endişeleri hafifletmeyi başaramayan 81 yaşındaki Biden, tartışma sonrasında eleştiri oklarının hedefi oldu. Bazı Demokrat çevreler ve medya organları tarafından seçim yarışından çekilmesi yönünde çağrılar alsa da Biden, sağlık durumunun değiştiğini kabul etmekle birlikte, Trump karşısında hala en uygun aday olduğunu ifade ederek yarışta kalmaya kararlı olduğunu duyurdu.