ABD'yi karıştıran iddia: Biden çekiliyor

Kaynak: AA
ABD'yi karıştıran iddia: Biden çekiliyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'daki başkanlık seçimindeki kampanyasını bu hafta sonu sona erdirebileceği iddia edildi.

Axios'un derlediği bir rapora göre, Demokrat Parti içerisindeki bazı figürlerin baskısı altında, Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilme ihtimali üzerine ikna edildiği belirtiliyor. CNN'de Donald Trump ile gerçekleşen tartışma sonrası, Biden'ın seçim yarışını devam ettirme kapasitesine dair şüpheler artarken,

Adam Schiff gibi Demokrat Temsilciler Meclisi üyelerinin çağrılarına birçok partili destek verdi. Anonim bir kaynağın ifadesine göre Biden, beklenen kararı vermeye yöneliyor ve kampanyasını yakın zamanda sonlandırabilir. Öte yandan, yapılan bir ankette, Demokrat seçmenlerin büyük çoğunluğunun, Biden çekilirse, Kamala Harris'in başkan adayı olarak ilan edilmesini onayladığı görülüyor.

fdg.jpg

SAĞLIK DURUMU TARTIŞMALARI

Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerine Demokrat Joe Biden ve Cumhuriyetçi Donald Trump arasındaki rekabet damga vurdu. CNN'de 27 Haziran'da yayınlanan canlı tartışma programında her iki aday da politik vizyonlarını ve projelerini seçmenlerle paylaştı.

Endişeleri hafifletmeyi başaramayan 81 yaşındaki Biden, tartışma sonrasında eleştiri oklarının hedefi oldu. Bazı Demokrat çevreler ve medya organları tarafından seçim yarışından çekilmesi yönünde çağrılar alsa da Biden, sağlık durumunun değiştiğini kabul etmekle birlikte, Trump karşısında hala en uygun aday olduğunu ifade ederek yarışta kalmaya kararlı olduğunu duyurdu.

İlgili Haberler
En düşük emekli maaşına zam teklifi kabul edildi
İzmir'deki 'elektrik faciası'na ilişkin 14 tutuklama
CHP'li Yavuzyılmaz 'yap-işlet-devret'in zararını açıkladı: 1 trilyon 221 milyar lira
Borcu olanlar dikkat! Yargıtay’dan emsal karar
Ünlü ekonomistten çarpıcı iddia: TOGG'un rekabetine gölge düşürecek hamle!
Kredi kartı kullananlara kötü haber. Asgari tutar artık pek de asgari olmayacak
Milli Emlak 30 ilde 1391 arsayı satışa çıkardı KDV'den muaf arsa fırsatı duyuruldu
Son Haberler
Çevre Komisyonu'nda Kurum'dan boşalan başkanlık koltuğuna Ensarioğlu geçti Gündem
Çevre Komisyonu'nda Kurum'dan boşalan başkanlık koltuğuna Ensarioğlu geçti
En düşük emekli maaşına zam teklifi kabul edildi Memur ve Emekli
En düşük emekli maaşına zam teklifi kabul edildi
Bakan Yumaklı: “18 Temmuz’da toplam 48 yangına müdahale edildi” Gündem
Bakan Yumaklı: “18 Temmuz’da toplam 48 yangına müdahale edildi”
İzmir'deki 'elektrik faciası'na ilişkin 14 tutuklama Gündem
İzmir'deki 'elektrik faciası'na ilişkin 14 tutuklama
NATO anlaşmayı duyurdu: Türkiye’de o silahlardan faydalanacak Gündem
NATO anlaşmayı duyurdu: Türkiye’de o silahlardan faydalanacak
E-ticaret Kanunu değişiyor! O kişilere destek sağlanacak Ekonomi
E-ticaret Kanunu değişiyor! O kişilere destek sağlanacak