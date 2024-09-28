ABD’yi kasırga vurdu: 30 kişi hayatını kaybetti

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgası'nın Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğunu açıkladı.

Bölgede şiddetli rüzgar ve yağışlara yol açan 4 kategorisindeki kasırga nedeniyle Florida, Georgia, North Carolina ve South Carolina eyaletlerinde şu ana kadar 30 kişi hayatını kaybetti.

Florida Pasco Şerif Ofisi, Tampa şehrinin hemen kuzeyindeki Pasco ilçesinde yükselen sel sularından dolayı gece boyunca yaklaşık 200 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Florida Valisi Ron DeSantis, yaptığı basın açıklamasında, eyalet sakinlerini kasırgadan korunmaları yönünde uyararak, "Floridalılar sabah uyandığında muhtemelen daha çok can kaybı ve kaçınılmaz yıkımlar ve mülk kayıplarıyla karşı karşıya olacak" ifadesini kullandı.

Kasırganın ilk vurduğu yer olan Florida'da 1,2 milyonu aşkın, Georgia'da 1 milyon, South Carolina'da 1,3 milyon ve North Carolina'da da 600 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintisi oldu.

Florida'nın üst düzey acil durum yönetimi yetkilisi, Associated Press'e yaptığı açıklamada, Helene Kasırgası'nın karaya ulaşmasından sonraki ilk 24 saatte yaklaşık 1500 acil durum görevlisinin arama ve kurtarma çalışmalarına odaklandığını belirtti.

4 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Yetkililer, kuzeye doğru hareket eden şiddetli fırtına ve yağışların Georgia, South Carolina, North Carolina, Tennessee ve Virginia'da potansiyel olarak yaşamı tehdit eden sel felaketlerine neden olabileceği uyarısında bulundu.

Helene Kasırgası'ndan kaynaklanan şiddetli seller nedeniyle North Carolina'nın batısındaki Asheville kenti bölgesinde bazı sakinler için zorunlu tahliyeler başlatıldı.

Öte yandan, çoğu North Carolina'daki Charlotte Douglas Uluslararası Havalimanı, Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı ve Florida'daki Tampa Uluslararası Havalimanı'nda kasırga nedeniyle 800'den fazla uçuş iptal edildi.

Helene Kasırgası karasal alana girdikten sonra gücünü kaybetmeye başladı ve kategorisi Atlanta'nın yaklaşık 100 mil güneydoğusunda "tropikal fırtına" kategorisine düşürüldü.

Öte yandan, Helene Kasırgası'nın vurduğu 4 eyaletin yakınındaki Tennessee eyaletinde kasırga nedeniyle sular altında kalan bir hastaneden çok sayıda hasta helikopterle tahliye edildi.

Kasırga nedeniyle dün Florida, Georgia, North Carolina ve South Carolina eyaletlerinde "acil durum" ilan edilmişti.