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AB’nin kararı sonrası Putin yumruğunu masaya vurdu

AB’nin Rus petrolüne varil başı 60 dolar tavan fiyat uygulanması kararına Rusya’dan itiraz gecikmedi.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 14:05
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AB’nin kararı sonrası Putin yumruğunu masaya vurdu

AB’nin kararı sonrası Putin yumruğunu masaya vurdu
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AB resmi gazetesinde yer alan kararda, "Rusya menşeli veya Rusya'dan ihraç edilmiş ham petrol veya petrol ürünlerinin üçüncü ülkelere ticareti, aracılığı veya gemiden gemiye transferi de dâhil olmak üzere taşınması ile ilgili doğrudan veya dolaylı olarak teknik yardım, aracılık hizmetleri ve finansman veya mali yardım sağlanması yasaktır" ifadelerine yer verildi.

Kararda, varil başına petrol taban fiyatının 60 dolar olarak belirlendiği vurgulandı.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA
Öte yandan, kararı değerlendiren Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, "Moskova'nın ne varil başına 60 dolardan ne de başka bir fiyattan tavan fiyat belirleyen ülkelere petrol ihraç etmeyeceğini" duyurdu.

Novak'a göre Rusya, piyasa koşullarında işbirliği yapmaya istekli olanlarla çalışacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Rusya'nın, ulusal çıkarlarına zarar verecek hiçbir şeyi yurtdışından tedarik etmeyeceğini vurguladı.

AB, G7 VE AVUSTRALYA TEK SES
Bu hafta, AB ülkelerinin ardından G7 ülkeleri ve Avustralya da Rusya'dan gelen petrol için tavan fiyat sınırı üzerinde anlaştı.

Nakliye için geçerli olan bu karar, ham petrol için 5 Aralık'ta, rafine ürünler için ise 5 Şubat'ta yürürlüğe girecek.

Söz konusu fiyatlandırma bundan sonra düzenli olarak gözden geçirilecek.

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