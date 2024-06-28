AB'nin yeni yöneticileri belli oldu

Kaynak: İHA
AB'nin yeni yöneticileri belli oldu

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde, üye ülkelerin liderleri bir araya gelerek, birliğin gelecek beş yılını şekillendirecek kilit pozisyonlardaki yöneticiler üzerinde mutabakata vardı.

Avrupa Birliği'nin liderleri, Ursula von der Leyen'i Avrupa Komisyonu Başkanlığı için tekrar aday olarak gösterdi. Avrupa Parlamentosu'nun çoğunluğu tarafından onaylanırsa, Alman siyasetçi Von der Leyen ikinci bir dönem için görev yapacak. Ayrıca, AB'nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği için Estonya'nın Başbakanı Kaja Kallas önerildi. Kallas, adaylığını onaylayarak, Avrupa'nın vatandaşların özgürlük, güvenlik ve refahını korumada etkin bir global aktör olarak kalması için iş birliğinin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

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Antonio Costa, Avrupa Konseyi Başkanı olarak seçildi. Avrupa liderleri, beklendiği gibi eski Portekiz Başbakanı Antonio Costa'yı Avrupa Konseyi Başkanlığına getirdi. Görevdeki Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Costa'nın kendisinin halefi olarak seçildiğini doğruladı. Costa, 1 Aralık'tan itibaren görevi devralacağını ve önümüzdeki beş yıl süresince Avrupa Konseyi'nin stratejik gündemine odaklanarak 27 üye ülke arasındaki birliği güçlendirmeyi hedeflediğini sosyal medya hesabından duyurdu.

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AB İLE UKRAYNA ARASINDA GÜVENLİK ANLAŞMASI İMZALANDI

Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya yönelik destek taahhüdü, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde resmiyet kazandı. İmzalanan güvenlik anlaşmasıyla, AB'nin Kiev'e askeri yardım sağlama sözü yenilendi. Söz konusu anlaşma, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel tarafından onaylandı.

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Anlaşma metninde, Avrupa Birliği ve üye devletlerin, bugüne dek Ukrayna'ya sağladığı yardımın 108 milyar Euro'yu bulduğu bilgisi yer almakta. Metinde ayrıca, Avrupa Birliği'nin, Ukrayna ve halkına siyasi, mali, ekonomik, insani, askeri ve diplomatik alanlarda gereken desteği sürdüreceği ve bu desteğin yoğunluğunu ihtiyaç duyulduğu sürece artırabileceği vurgulanıyor.

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