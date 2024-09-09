Aboubakar Beşiktaş'tan ayrıldı. Yeni takımına imza attı

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Aboubakar Beşiktaş'tan ayrıldı. Yeni takımına imza attı

Beşiktaş'ta Aboubakar'ın sözleşmesi feshedildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Yıldız golcünün yine Süper Lig ekiplerinden Hatayspor ile anlaştığı duyuruldu. Aboubakar böylece Beşiktaş'ta bir dönem hocalığını yağan Rıza Çalımbay ile yine buluşmuş oldu.

Aboubakar'ın ayrılığına dair yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Vincent Pate Aboubakar'ın Atakaş Hatayspor Kulübü’ne kesin transferi konusunda Atakaş Hatayspor ve oyuncu ile anlaşma sağlanmış olup, oyuncu ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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