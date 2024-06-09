Aboubakar böyle istedi

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Aboubakar böyle istedi

Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar Kamerun Milli Takımı'nda yine şov yaptı.

Afrika Dünya Kupası Elemeleri'nin D Grubu'nda üçüncü hafta mücadelesinde Kamerun, Yeşil Burun Adaları'nı ağırladı.

Maçı Kamerun, 4-1'lik skorla kazanarak üstün bir performans sergiledi.

Kamerun'un zaferine katkıda bulunan goller; 14. dakikada Michael Ngadjui, 26 ve 45. dakikalarda Vincent Aboubakar ve 55. dakikada Nouhou Tolo tarafından atıldı.

Yeşil Burun Adaları'nın tek golü ise 38. dakikada Jamiro Monteiro'dan geldi.

Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, maçta 85 dakika boyunca sahada kaldı.

Bu galibiyetle Kamerun puanını 7'ye yükseltti, Yeşil Burun Adaları ise 4 puanda sabit kaldı.

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