Aboubakar için sürpriz talip

TFF 1’inci Lig’in güçlü takımlarından Kocaelispor forvet transferi konusunda gözünü Kamerunlu oyuncu Vincent Aboubakar'a çevirdi.

Markao’nun beklentilerin altında kalması ve Ahmet Sağat’ın henüz gol atamaması sebebiyle gol yollarına takviye yapmak isteyen körfez ekibi Aboubakar'ın transfer durumu hakkında menajeriyle görüşmeler yaptı. Daha önce Beşiktaş'ta şimdi ise Hatayspor'da forma giyen Aboubakar'ın transferi için çalışmalar sürüyor.

TRİBÜN KISITLAMASI GETİRİLDİ

Öte yandan TFF 1’inci Lig’in 23’üncü haftasında kendi sahasında Amedspor ile karşılaşacak olan Kocaelispor, maçla ilgili tribün kısıtlamasına gitti.

Kocaelispor’un kendi saha ve seyircisi önünde Cumartesi saat 19.00’da Amedspor‘u ağırlayacağı maç öncesi Kocaelispor yönetimi önemli bir karar aldı. Amedspor ile her karşılaştıkları mücadelede sorunlar yaşayan Bursaspor ve Sakaryaspor taraftarları bu mücadeleyi tribünden takip edemeyecek.