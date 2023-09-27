Aboubakar ile Nani maç sonu kahkaha attı. Beşiktaşlı taraftarlar isyan etti

Beşiktaş'ın Adana Demirspor'a 4-2 mağlup olduğu maçın sonunda Aboubakar ve Nani'nin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Aboubakar ile Nani maç sonu kahkaha attı. Beşiktaşlı taraftarlar isyan etti

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

Rakibine 4-2 mağlup olan Siyah Beyazlılar, zirve yarışında ağır yara aldı.

Maç sonunda ise bir görüntü Siyah Beyazlı taraftarları ayağa kaldırdı.

Beşiktaş'ın santraforu Aboubakar ve Adana Demirspor'un Portekizli yıldızı Nani ile kahkaha attığı ettiği diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.

Beşiktaşlı taraftarlar, mağlubiyet sonrası oyuncunun bu kadar üzgün olmamasına sert tepki gösterdi.

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