Aboubakar krizi hortladı. Beşiktaş’ta işleri karıştıran karar

Beşiktaş’ın derbide Fenerbahçe’ye 3-1 kaybetmesi Siyah – Beyazlı camiayı karıştırdı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Aboubakar krizi hortladı. Beşiktaş’ta işleri karıştıran karar

Beşiktaş’ın başında 18 yıl sonra derbi heyecanı yaşayan Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da hayal kırıklığı yarattı.

Deneyimli çalıştırıcı, son derbisinde 18 yıl önce, 18 Eylül 2005 tarihinde İnönü Stadı’nda yine Fenerbahçe ile karşılaşmış ve Fenerbahçe 2-1’lik skorla galip gelmişti.

İKİNCİ BAHAR KISA SÜRDÜ

Geçici hoca Burak Yılmaz’la yolların ayrılması sonrasında göreve gelen Rıza Çalımbay, ilk etapta camiada olumlu bir hava yaratsa da bu kısa sürdü.

Takımın hiçbir iddiasının kalmadığı UEFA Konferans Ligi’nde Club Brugge’e hem de Tüpraş Stadı’nda 5-0 kaybetmesi ve ardından Ankaragücü deplasmanında bırakılan 2 puanla beraber bir de önceki akşam Tüpraş Stadı’nda yaşanan Fenerbahçe mağlubiyeti, bardağı taşırdı.

ABOUBAKAR KRİZİ HORTLADI

Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen Fenerbahçe derbisine yedek başlattığı Aboubakar’ın, performans düşüklüğü sebebiyle bu önemli maçta kesik yediği ortaya çıktı. Teknik ekibe ek olarak takım arkadaşlarının da performansından memnun olmadığı Aboubakar’ın Ocak’ta satılmasına artık yönetim de olumlu bakıyor.

RADİKAL KARARLAR ALINACAK!

Milliyet'in haberine göre Beşiktaş’ta yönetim kurulu ve teknik heyet kötü gidişatı durdurmak için radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Eric Bailly, Daniel Amartey, Jean Onana ve Rachid Ghezzal ile devre arasında yolların ayrılması planlanıyor.

Yeni transferler Bailly, Amartey ve Onana büyük hayal kırıklığı yarattı. Üç yıldır toparlanamayan Ghezzal da sabırları taşırdı. Manchester United’dan bedelsiz transfer edilen Bailly’nin sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Fenerbahçe derbisinde iki penaltı yaptıran Fildişi Sahilli stoperin karşılıklı anlaşmayla gönderilmesine sıcak bakılıyor.

2026’ya kadar sözleşmesi bulunan Ganalı stoper Amartey talibi çıkması halinde gönderilecek. Lens’den 4 milyon euro bonservis karşılığında transfer edilen Onana ile de büyük olasılıkla yollar ayrılacak. 2027’ye kadar sözleşmesi olan 23 yaşındaki Kamerunlu oyuncunun kiralık veya bonservisiyle birlikte gönderilmesi planlanıyor.

GÖNDERİLMESİ GÜNDEMDE

Kartal’da büyük olasılıkla Ghezzal’ın bileti de kesilecek. Üç yıldır ya sakat ya formsuz olan Cezayirli futbolcu ile yollar ayrılacak. Sözleşmesi sezon sonu bitecek 31 yaşındaki futbolcunun karşılıklı anlaşmayla devre arasında gönderilmesi düşünülüyor.

Siyah-beyazlılar ayrılığa yanaşmamaları halinde gözden çıkarılan futbolcuları sezonun ikinci yarısı için TFF’ye sunulacak listeye yazmayacak. Bu oyuncuların yerlerine teknik heyetin raporu doğrultusunda takviyeler yapılacak.

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