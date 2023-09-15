Aboubakar Trabzonspor maçında oynayacak mı? Belli oldu

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, çocuğunun sağlık sebeplerden ötürü Fransa'ya gitmişti.

Bu olay sonrası Aboubakar'ın Trabzonspor maçında forma giymesi beklenmiyordu.

Ayrıca Cenk Tosun'a 'hazır ol' talimatı verilmişti.

Beşiktaş konuya ilişkin, ''Profesyonel futbolcumuz Vincent Aboubakar, ülkesinin milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle bilgimiz ve iznimiz dahilinde Fransa’ya gitmiştir. Taraftarlarımızdan, futbolcumuz Aboubakar ile ilgili sosyal medyada yapılan spekülasyonlara itibar etmemelerini rica ederiz.'' açıklamasını yapmıştı.

DERBİDE SAHADA OLACAK

Fanatik'in haberine göre, Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar, bugün İstanbul'da olacak ve Trabzonspor derbisinde forma giyebilecek.

Beşiktaş'ın Trabzonspor ile karşılaşacağı derbi, 17 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.