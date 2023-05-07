Aboubakar'dan 13 maçta 10 gol. Formunu yakaladı

Editör: Ufuk Cingöz

Süper Lig'de dün oynanan Antalyaspor maçında 2 gol aran Vincent Aboubakar, ligdeki gol sayısını 10 yaptı.

İLK 4 MAÇTA GOLÜ YOKTU

Devre arasında takıma katılan Aboubakar, ligde çıktığı ilk 4 maçta gol sevinci yaşayamadı.

Son maçlarda performansını arttıran Kamerunlu, oynadığı son 9 müsabakada 10 gol kaydetti.

MKE Ankaragücü, Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Giresunspor (2), Ümraniyespor ve Galatasaray'a karşı skor katkısı yapan Aboubakar, son olarak Antalyaspor karşısında bulduğu 2 gol ile devre arasında takımdan ayrılan Wout Weghorst'un 16 maçta kaydettiği 8 golü de geride bıraktı.