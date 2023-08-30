Aboubakar'dan Onana'ya serzeniş: Teknik direktöre saygı duyulmuyor

Teknik direktör Rigobert Song ile kavga ettiği için milli takımdan atılan Manchester United’lı kaleci geri döndü.

Bir kaç hafta önce Canal + Sport'ta yayınlanan "Düz Gözler" programına katılan Vincent Aboubakar, André Onana'nın aforoz edilmesine değinmişti:

Aboubakar, Onana hakkında, “Antrenmana geliyoruz, hazırlıklara başlıyoruz. Teknik direktör konuşuyor, André Onana konuşuyor… Liderliği ele geçirmeye çalışıyor” ifadeleri kullanmıştı.

Aboubakar ayrıca milli takımda teknik direktör Song'a saygı duyulmadığını ve Onana'nın dikkat çekmemesi gerektiğini vurguladı. Ancak Kamerun'un harika bir kaleci olarak kendisine ihtiyacı olması nedeniyle milli takıma dönüşünün arzu edildiğini söyledi.

10 kez Kamerun Milli Takımı'nda oynayan Onana, en son Eylül 2022'de davet edildiği milli takıma bir daha çağrılmadı.

Kaynak: Fotospor