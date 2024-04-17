AB'ye Tek Pazar kapsamının genişletilmesi önerisi

Kaynak: AA
AB'ye Tek Pazar kapsamının genişletilmesi önerisi
Avrupa Birliği'ne (AB), ekonomik rekabet gücünü korumak adına Tek Pazar'ın kapsamını enerji, telekomünikasyon ve finans sektörlerini de içerecek şekilde genişletmesi önerildi.

Bu öneri, eski İtalya Başbakanı Enrico Letta tarafından hazırlanan ve AB üye ülkelerinin liderlerinin talebi üzerine oluşturulan bir raporda yer aldı.

Raporda, Tek Pazar'ın mal, hizmet, sermaye ve insanların serbest dolaşımını sağlama kapasitesinin günümüzün ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığı belirtildi. Ayrıca, Tek Pazar'ın enerji, telekomünikasyon ve finans sektörlerini de kapsaması gerektiği ifade edildi.

Küresel ekonomide var olabilmek için Avrupa piyasasının entegrasyonunun daha da ilerlemesi gerektiği vurgulandı. Eğer piyasa reformu yapılmazsa, AB ekonomisinin zayıflayacağı belirtildi.

Raporda, AB'nin dünya çapında ekonomik ağırlığının azaldığına dikkat çekildi. 1993'te Tek Pazar'ın kurulduğu tarihten 2022'ye kadar Avrupa'da GSYH'nın yüzde 30'dan daha az arttığı, ABD'de ise aynı dönemde artışın yüzde 60 olduğu hatırlatıldı.

Enerji, telekomünikasyon ve finans sektörlerindeki entegrasyonun, yeşil ve dijital dönüşüm, genişleme ve savunma gibi alanlara daha fazla mali kaynak sağlayacağı belirtildi.

Avrupa'da yeni kurulan şirketlerin finansmana erişimde sorunlar yaşadığına dikkat çekildi. Bu durumda şirketlerin diğer bölgelere yönelmesi ve bu alanda özel sektöre yatırımların artırılması gerektiği belirtildi.

Raporda, "AB şirketleri, küresel rakipleri ve özellikle ABD ve Çin karşısında geride kalıyor." ifadesi kullanıldı. Bu durumun AB'de inovasyon, üretkenlik, istihdam ve güvenlik açısından kritik sonuçları olduğu belirtildi. Avrupa'nın üretimde lider olma rolünü başkalarına bırakmamasının önemi vurgulandı.

Raporda, kamu desteklemelerinin AB içindeki ülkeler arasında farklı seviyelerde sağlandığı hatırlatıldı. Kamu desteklemelerinde yaşanan sıkıntının giderilmesi için AB çapında bir katkı mekanizması kurulması önerildi.

AB'ye katılacak yeni ülkelerin ihtiyaçlarına yönelik yeni bir fon kurulması önerildi. Avrupa şirketlerinin küresel ölçekte rekabet gücünü artıracak yeni kuralların hazırlanması istendi.

Rapor, Brüksel'de düzenlenecek ve ekonomi konularının da görüşüleceği AB Liderler Zirvesi'nde ele alınacak.

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