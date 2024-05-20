Aç kalan tilki çay ocağının müdavimi oldu

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, aç kalan bir tilkinin her gün bir çay ocağını ziyaret etmesi, hem çay ocağının maskotu haline gelmesine hem de bölgede ilgi odağı olmasına neden oldu. Pülümür ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunan bu çay ocağının müdavimleri arasında artık bir tilki de bulunuyor.

Doğal yaşam ortamında yiyecek bulmakta zorlanan tilki, çareyi çay ocağında buldu. Hemen her gün çay ocağına gelen tilki, işletmeci Altan Şahin'i bularak günlük yiyeceğini alıyor. Şahin’in kucağına kadar gelip, onun elinden beslenen tilki, karnı doyduktan sonra bölgeden ayrılıyor.

Bu ilginç ve sevimli dostluk, çay ocağına gelen vatandaşları da şaşırtıyor. Çay ocağının maskotu haline gelen tilkinin, işletmeci Altan Şahin ile arasındaki bağ her geçen gün güçleniyor. Şahin, tilkinin geldiği saatlerde onu beklerken, tilki de adeta saatini şaşırmadan çay ocağını ziyaret ediyor.

İşletme sahibi Şahin, ''Tilki hemen her gün işletmemize gelir, yiyeceğini yer ve gider. Aramızda adı konulmamış bir bağ oluştu. Tunceli, doğası itibari ile yaban hayvanlarına ev sahipliği yapıyor. Biz de elimizden geldiği kadar hayvanlara yiyecek vererek destek olmaya çalışıyoruz'' dedi.