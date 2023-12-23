Aç karnına bir kaşık zeytinyağı içilmesinin mucize faydaları ortaya çıktı

Zeytinyağı, dünyanın en sağlıklı besinlerinden biri olduğu biliniyor.

Sabahları aç karnına bir kaşık zeytinyağı tüketmenin yararları şu şekilde ifade edildi:

KARACİĞERİ ARINDIRIR

Karaciğerinizi temizlemenin en iyi yolu. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile 1/3 limon suyunu karıştırıp içtiğinizde karaciğeriniz rahatlar.

KOLON KANSERİNE KARŞI KORUR

Kalın bağırsak hücrelerini kansere karşı savunur ve kabızlık sorununu çözer.

KİLO KAYBINA YARDIMCI OLUR

Zeytinyağı çok miktarda yağ asidi içerir. Yağ asitleri, iyi yağlar olarak bilinir ve sizi tok tutar. Bu sayede zeytinyağı ile kilo vermek daha kolaydır.

KAN ŞEKERİNİ DENGELER

Kolesterol ve kan şekeri seviyelerini önemli ölçüde azaltır. Bu da kalp ve damar sağlığı açısından çok faydalıdır.

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

İyi kolesterol seviyesini artırmanın en iyi yolu…

BEYNİ KORUR

Beyindeki zararlı maddelerle mücadele eder ve oksijen seviyesini korumaya yardımcı olur.

İLTİHABI AZALTIR

İltihaplanmayı önlemek için ibuprofene benzer bir etkiye sahiptir. Araştırmalar, 3.4 yemek kaşığı zeytinyağının ibuprofenin %10'luk bir dozuna eşdeğer olduğunu göstermişti.

GÖĞÜSLERİ SIKILAŞTIRIR

Göğüslerinize 10-15 dakika boyunca dıştan içe doğru dairesel hareketlerle masaj yaparsanız kan akışı artar ve 30 gün içinde göğüslerinizin esnekliği artar. Bu da daha dolgun ve sıkı göğüsler anlamına gelir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Zeytinyağının içindeki yağ asitleri, bağışıklık sistemini düzenler ve güçlendirir. Hatta bazı otoimmün hastalıkların tedavisinde de etkili olduğu bildirildi.