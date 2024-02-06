Aç karnına bu besinleri asla tüketmeyin

Aç karnına sakın bu besinleri yemeyin. İşte aç karnına sabahın ilk saatlerinde tüketilmemesi gereken o gıdalar…

Hemen her sabah çoğumuz aç karnına bazı besin maddelerini alıyoruz. Ancak bunlardan bazılarını hiç almamalıyız. En sevilen öğünlerden biri olan kahvaltıda birçok kişi aç karnına tüketilmemesi gereken yiyecekleri alıyor. Bu durumun farkında olunmaması bağırsak ve mide sorunlarına neden olabiliyor. İşte özellikle sabahları aç karnına tüketilmemesi gereken o gıdalar.

AÇ KARNINA TÜKETMEYİN

Her sabah uyandığımızda açlık hissi ile güne başlarız. Kahvaltı bu yüzden en sevilen ve ihtiyaç duyulan öğünler arasında bulunur. Kahvaltıda birçok gıda bize eşlik eder. Bu gıdalar arasında bazen yanlış seçimler yaparız. Bazı gıdalar aç karnına alındığında mide ve bağırsaklarımıza zarar verebilir. İşte o gıdalar…

Kahvaltıda veya günün herhangi bir zamanında aç karnına tüketilmemesi gereken gıdalar arasında portakal suyu, meyveli yoğurt, muz, domates, baharat, kahve, yoğurt ve armut gibi gıdalar da var.

Baharat

Aç karnına ve çok almak mideye zarar veriyor. Reflü, gastrit ve ülser oluşturucu.

Kahve

Kafein mideye zarar verebiliyor. Aç karnına içildiğinde mide ağrıları veya mide krampları olabiliyor.

Portakal suyu

Aç karnına tek başına alındığında asitli yapısı mideye zarar verebiliyor.

Domates

Asit oranı çok yüksek olan domates, aç karnına ve tek başına alındığında mide sorunlarına sebep oluyor.

Meyveli yoğurt

Hazır paket olarak alındığında içindeki tatlandırıcı ve şeker kan şekerinin artmasına yol açıyor.

Muz ve muzlu süt

Potasyum oranı çok yüksek olan muz kan şekerini artırıyor.