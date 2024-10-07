Aç kurtlar dehşet saçtı

Ortayazı köyünde küçükbaş hayvan besiciliği yapılan ağıla giren kurtlar içeride bulunan 92 koyundan 44’ünü boğarak telef etti, 15’ini de çeşitli yerlerinden ağır yaraladı.

Sabah ağıla doğru geldiğinde çevrede yerde yatan hayvanlarıyla karşılaşan sürü sahibi Hüseyin Akbulut , “Sürümün yarısı telef oldu. Besleyip büyüttüğüm hayvanlarımın saldırı sonucu telef olmasından dolayı çok üzgünüm. Zararım da çok büyük” dedi.

Daha önce de ağılına gelen kurtların köpekleri tarafından kovalandığını ancak çevredekilerin şikayeti sonucu sürüsünün korunmasına destek olan köpek sayısını azaltmak zorunda kaldığını anlatan evli ve 2 çocuk babası Akbulut, “Köpeklerimin ikisini başka arkadaşlara vermek zorunda kalmıştım. Bu saldırıda 10’dan fazla kurdun geldiğini düşünüyoruz. Bağlı olan köpeğim ise bir şey yapamamış” diye konuştu.