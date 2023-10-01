Acı baklanın binbir yararı var

Editör: Beyza Damacıoğlu

Diğer adları, Delicebakla, Termiye, Yahudi baklası, Gavur baklası, Lupinus Albus. Baklagillerden; otsu bir bitkidir. 30-120 cm'e kadar boylanabilir. Çiçekleri dik salkımlar şeklinde kümelenmiştir. Her sene yerinde çıkan bir senelik ya da ufak çalı şeklinde gelişen üç değişik türü bulunuyor.

Deli bakla senelik olup rengi açık lila ya da pembe. Acı taneleri kullanılıyor. Avrupa, Balkanlar ve yurdumuzun Marmara ve Ege bölgelerinde yabani olarak yetişmekte. Bileşininde sabit yağ ve lupinin, spartein gibi alkaloidler bulunuyor.



İŞTE YARARLARI



Baş ağrılarını dindidir.

Romatizma, lumbago ve siyatik ağrılarını keser.

Albümin miktarını düşürür. Vücutta biriken tuzu atar.

Kuvvet verici ve barsak parazitlerini düşürücü etkileri vardır.

Şeker hastalarında kan şekerini azalttığı idda edilmektedir. Zehirsizleştirilmiş baklalardan 10-20 adet yenilebilir.

Adet kanamalarını artırır ve kolaylaştırır, doğum sonrası akıntıların gelişini rahatlatır. Toz haline getirilmiş kavrulmuş tohumlardan sabah aç karnına 1 kahve kaşığı alınır.

Ağrılar (Migren)

Egzama Sedef,

Çocuk Felci,

Kabızlık,

Anjin,

Kalp Damarlarında Tıkanma,

Alerjik Hastalıklar,

Kollestrol,

Boyun Fıtığı,

Epilepsi (sara),

Bel Fıtığı,

Kireçlenme ,

Astım Bronşit ,

Guatr,

Bademcik İltihabı,

Mide Ülseri, Gastrit,

Boğmaca,

Romatizma,

Sarılık,

Basur (Hemeroid),

Sinüzit,

Sivilceler,

Felç,

Tansiyon Düşüklüğü,

Grip,

Verem (Tüberküloz),

Ağız Kokusu,

Altını Islatan Çocuklar,

Adet (aybaşı) Sorunu,

Akciğer İltihabı,

Lösemi (all – aml),

Baş Dönmesi,

AFT (Ağızda Ülser),

Fil Hastalığı,

Akdeniz Anemisi,

Rahimde İltihap, Kist,

Çocuk Olmama (Erkekten Dolayı), Cinsel Soğukluk, Çocuk Olmaması, Bel Soğukluğuna iyi gelir.

Besleyicidir.

İdrar söktürür ve idrar yollarını temizler. Prostat hastalarına iyi gelir.

Böbrek iltihabını giderir. Böbrek taş ve kumlarının düşürülmesine yardımcı olur.

