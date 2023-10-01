Acı baklanın binbir yararı var

Acı baklanın yararları akıllara zarar veriyor? İşte ayrıntılar...

KAYNAK: Haber Merkezi
Acı baklanın binbir yararı var

Editör: Beyza Damacıoğlu

Diğer adları, Delicebakla, Termiye, Yahudi baklası, Gavur baklası, Lupinus Albus. Baklagillerden; otsu bir bitkidir. 30-120 cm'e kadar boylanabilir. Çiçekleri dik salkımlar şeklinde kümelenmiştir. Her sene yerinde çıkan bir senelik ya da ufak çalı şeklinde gelişen üç değişik türü bulunuyor.

Deli bakla senelik olup rengi açık lila ya da pembe. Acı taneleri kullanılıyor. Avrupa, Balkanlar ve yurdumuzun Marmara ve Ege bölgelerinde yabani olarak yetişmekte. Bileşininde sabit yağ ve lupinin, spartein gibi alkaloidler bulunuyor.

İŞTE YARARLARI

Baş ağrılarını dindidir.
Romatizma, lumbago ve siyatik ağrılarını keser.
Albümin miktarını düşürür. Vücutta biriken tuzu atar.
Kuvvet verici ve barsak parazitlerini düşürücü etkileri vardır.
Şeker hastalarında kan şekerini azalttığı idda edilmektedir. Zehirsizleştirilmiş baklalardan 10-20 adet yenilebilir.
Adet kanamalarını artırır ve kolaylaştırır, doğum sonrası akıntıların gelişini rahatlatır. Toz haline getirilmiş kavrulmuş tohumlardan sabah aç karnına 1 kahve kaşığı alınır.
Ağrılar (Migren)
Egzama Sedef,
Çocuk Felci,
Kabızlık,
Anjin,
Kalp Damarlarında Tıkanma,
Alerjik Hastalıklar,
Kollestrol,
Boyun Fıtığı,
Epilepsi (sara),
Bel Fıtığı,
Kireçlenme ,
Astım Bronşit ,
Guatr,
Bademcik İltihabı,
Mide Ülseri, Gastrit,
Boğmaca,
Romatizma,
Sarılık,
Basur (Hemeroid),
Sinüzit,
Sivilceler,
Felç,
Tansiyon Düşüklüğü,
Grip,
Verem (Tüberküloz),
Ağız Kokusu,
Altını Islatan Çocuklar,
Adet (aybaşı) Sorunu,
Akciğer İltihabı,
Lösemi (all – aml),
Baş Dönmesi,
AFT (Ağızda Ülser),
Fil Hastalığı,
Akdeniz Anemisi,
Rahimde İltihap, Kist,
Çocuk Olmama (Erkekten Dolayı), Cinsel Soğukluk, Çocuk Olmaması, Bel Soğukluğuna iyi gelir.
Besleyicidir.
İdrar söktürür ve idrar yollarını temizler. Prostat hastalarına iyi gelir.
Böbrek iltihabını giderir. Böbrek taş ve kumlarının düşürülmesine yardımcı olur.

Öne Çıkanlar
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Son Haberler
Öğrencilere vergisiz telefonun detayları belli oldu. Bir süre daha beklemeleri gerekecek Teknoloji
Öğrencilere vergisiz telefonun detayları belli oldu. Bir süre daha beklemeleri gerekecek
CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet isyan etti Siyaset
CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet isyan etti
Muğla açıklarında 23 kaçak göçmen yakalandı Gündem
Muğla açıklarında 23 kaçak göçmen yakalandı
Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı Gündem
Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Deniz düşüş anını kaydettiler. Görenler paniğe kapıldı Yaşam
Deniz düşüş anını kaydettiler. Görenler paniğe kapıldı
Arabanın ön tekerleği nereden geçerse alt tekerleği de oradan geçer atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Arabanın ön tekerleği nereden geçerse alt tekerleği de oradan geçer atasözünün anlamı nedir?
Bakan Yerlikaya birazdan açıklama yapacak Gündem
Bakan Yerlikaya birazdan açıklama yapacak