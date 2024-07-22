Acı haber geldi. Ağrı Dağı'nda korkunç manzara

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
Acı haber geldi. Ağrı Dağı'nda korkunç manzara

Ağrı Dağı’na tırmanan Dilek Gökbulak ve Muhammed Halim Dalgın’dan acı haber geldi.

Ağrı Dağı'nda tırmanış yaparken olumsuz hava koşulları nedeniyle kaybolan Dilek Gökbulak ve Muhammed Halim Dalgın'ın cansız bedenleri, 4 bin 900 metre yükseklikte bulundu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, cenazelerin bulundukları yerden çıkarılması için çalışmalara başladı.

20 Temmuz Cumartesi günü, 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'na tırmanan bir gruptan iki kişi, 5 bin 50 metre yükseklikte sis ve tipi nedeniyle mahsur kalmış ve daha sonra kaybolmuştu.

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ÇALIŞMA BAŞLATILDI

AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve jandarma ekipleri, bölgede İnsansız Hava Aracı (İHA) destekli arama kurtarma çalışmaları başlattı. Yerel rehber Barzani Ceylan ve bir arkadaşı, gece saatlerinde olumsuz hava koşullarına rağmen zirveye doğru tırmanarak kaybolan iki kişiyi aradı.

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Ceylan, Dilek Gökbulak ve Muhammed Halim Dalgın'ın cansız bedenlerini 4 bin 900 metre yükseklikte buldu. AFAD ekipleri, cenazelerin dağdan indirilmesi için çalışmalara başladı.

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