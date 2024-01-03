Acı olay! Karavana çevirdiği kabinde ölü bulundu...

Kaynak: DHA
Acı olay! Karavana çevirdiği kabinde ölü bulundu...
Tekirdağ’da 22 yaşındaki Engin Zorlu, karavana çevirdiği polyester kabinde ölü olarak bulundu. Zorlu'nun yaktığı ısıtıcıdan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, Çerkezköy'ün Veliköy Mahallesi Özgürlük 3'üncü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ailesiyle yaşayan Engin Zorlu, karavana çevirip, aracının arkasına bağlayıp kullandığı polyester kabine gitti. Evlerinin yakınındaki kabinde zaman geçiren Zorlu ısıtıcıyı yakıp uyuyakaldı.

Haber alamayan yakınları, kabine gittiklerinde Zorlu’yu hareketsiz yatar halde buldu. Olay yerine ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları ilk kontrolde Zorlu’nun yaşamını yitirdiği tespit edildi.

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Ölüm haberini alan ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, yapılan ilk incelemede büfe içinde yaktığı ısıtıcıdan sızan gazdan zehirlenerek öldüğü belirlendi.

Zorlu'nun cesedi, Çerkezköy Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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