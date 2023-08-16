Acı patlıcanı kırağı çalmaz sözünün ilginç anlamı

Yaşam deneyimi olan insanlar, tehlikeli durumlardan fazla etkilenmezler. Bunun atasözündeki ‘Acı patlıcanı kırağı çalmaz’ sözüdür.

Acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözünün kısaca ‘zorluklara alışkın olan kişilerin bu zorluklardan etkilenmeyeceği’ anlamı Türk dil kurumu kapsamında ele alınabilmektedir.

Hayatın içerisinde birçok acıyla karşılaşıp bunlardan güçlü şekilde çıkan insanlar için, acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözü kullanılmaktadır. Yani zaten bin bir zorlukla başa çıkmış olan insanlar, kolay kolay yenilmez ve pes etmez. Daha doğrusu herhangi bir durum karşısında boynu bükülmez. Bu durumu hem fiziksel hem de ruhsal olarak el almak mümkün.