Acı söz deyimi ne anlama gelir?

Acı söz deyiminin anlamı: İnsanın gönlünü inciten, onuruna dokunan ağır söz.

Ülkemizde acı söz deyimi anlam bakımından insanın gönlünü üzen, onuruna dokunmakta olan ağır söz anlamına gelmektedir. Acı söz, insanlara her zaman için üzüntü veren, insanları dertlendiren sözlerdir. Buna ek olarak acı söz kişilerin en çok tanıdıklarından duyduğunda üzücü bir hale getiren deyim şeklinde kullanılmaktadır.

Örnek cümleler: Bu acı sözlerine kim katlanır sanıyorsun?

Söylenen acı sözler karşısında onun dili tutuldu, söyleyecek cümle bulamadı ve boğazı düğümlendi.