13 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Acıağaç bitkisi neye iyi gelir?

Acıağaç bitkisi diğer ismiyle kuvasya acı bitkisi iştah açması, hazmı kolaylaştırması gibi birçok sağlık soruna iyi geldiği bildirildi.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 15:54
Takip Et

Acıağaç bitkisi neye iyi gelir?

Acıağaç bitkisi neye iyi gelir?
+
Aa
-

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Acıağaç bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Acıağaç bitkisiyle ilgili detaylar haberimizde…

ACIAĞAÇ BİTKİSİ NEDİR?

Acıağaç bitkisi sedefotugillerden 2-3 metre boyunda küçük bir bitkidir. İnce kabuklarının üzerinde sarı benekler vardır. Çiçekleri kırmızıdır. Sıcak ülkelerde yetişir. Bu ülkelerde acı ağaç kabuklarından yapılan kaplardan su içenlerin kuvvetleneceğine inanılır.

Hekimlikte; kökü, kabulü ve odunu kullanılır. Etkili maddesi "Quassine"dir. Çok acıdır.

ACIAĞAÇ BİTKİSİ NEYE İYİ GELİR?

-Bağırsak kurtlarını döker.

-Kanamaları durdurur.

-Haşarat kaçırıcı olarak da kullanılır.

-İştah açar hazmı kolaylaştırır.

-Ateşi düşürür

-Tükürük ifrazatını arttırır

-Mide, bağırsak, karaciğer ve böbreklerin çalışmasını düzenler.

-Böbrek sancılarını keser, taşların düşürülmesine yardımcı olur.

FAZLA KULLANILIRSA NE OLUR?

Fazla kullanılacak olursa; baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma yapacağı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
1
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
2
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
3
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
4
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
5
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
6
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
﻿AFAD’a göre deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış. Yuh artık!
7
﻿AFAD’a göre deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış. Yuh artık!
﻿AFAD’a göre deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış. Yuh artık!
﻿Safranbolu’da depremzedelere destek
﻿Safranbolu’da depremzedelere destek
﻿Safranbolu’da depremzedelere destek
﻿Savunmasında “mukadderat” diyen müteahhit Hasan Alpargün tutuklandı
﻿Savunmasında “mukadderat” diyen müteahhit Hasan Alpargün tutuklandı
﻿Savunmasında “mukadderat” diyen müteahhit Hasan Alpargün tutuklandı
﻿Depremin şaşırtan karesi
﻿Depremin şaşırtan karesi
﻿Depremin şaşırtan karesi
﻿Deprem şehidi yedek astsubay Cengizhan Üz son yolculuğuna uğurlandı
﻿Deprem şehidi yedek astsubay Cengizhan Üz son yolculuğuna uğurlandı
﻿Deprem şehidi yedek astsubay Cengizhan Üz son yolculuğuna uğurlandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.