Acıağaç bitkisi neye iyi gelir?

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Acıağaç bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Acıağaç bitkisiyle ilgili detaylar haberimizde…

ACIAĞAÇ BİTKİSİ NEDİR?

Acıağaç bitkisi sedefotugillerden 2-3 metre boyunda küçük bir bitkidir. İnce kabuklarının üzerinde sarı benekler vardır. Çiçekleri kırmızıdır. Sıcak ülkelerde yetişir. Bu ülkelerde acı ağaç kabuklarından yapılan kaplardan su içenlerin kuvvetleneceğine inanılır.

Hekimlikte; kökü, kabulü ve odunu kullanılır. Etkili maddesi "Quassine"dir. Çok acıdır.

ACIAĞAÇ BİTKİSİ NEYE İYİ GELİR?

-Bağırsak kurtlarını döker.

-Kanamaları durdurur.

-Haşarat kaçırıcı olarak da kullanılır.

-İştah açar hazmı kolaylaştırır.

-Ateşi düşürür

-Tükürük ifrazatını arttırır

-Mide, bağırsak, karaciğer ve böbreklerin çalışmasını düzenler.

-Böbrek sancılarını keser, taşların düşürülmesine yardımcı olur.

FAZLA KULLANILIRSA NE OLUR?

Fazla kullanılacak olursa; baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma yapacağı bildirildi.