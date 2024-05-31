Açık havada uyumak bilimsel olarak araştırıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Açık havada uyumak bilimsel olarak araştırıldı

Ülkemizde özellikle Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki vatandaşlarımızın uzun yıllardır yaptığı, çocukların en sevdiği aktivitelerden birisi olan açık havada uyumak, son zamanlarda İskandinavların da trendleri arasında yer alıyor. Bilim adamları açık havada uyumanın iyileştirici etkisi olduğunu bilimsel olarak kanıtladı.

Kendilerine çok değer veren İskandinavlar, daha iyi hissetmek için yeni bir uyku trendine yöneldi. Bu aktivitelerine de Sove ute ismini verdiler. İskandinavların kendilerini iyi hissetmek için yapmaya yeni yeni başladığı bu aktiviteye biz hiç mi hiç uzak değiliz aslında.

Gerek gidip görenlerden orada yaşayanlara gerekse de filmlerden aşina olduğumuz damda uyuma aktivitesi özellikle yaz aylarının kavurucu sıcakları karşısında Güneydoğulu vatandaşlarımızın vazgeçilmezi.

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Bu konuda yeni olan gelişme ise bizlerin yıllardır yaptığı ve yaz aylarının vazgeçilmezi olan açık havada uyumanın bilimsel olarak etkisi uzmanlar tarafından da araştırıldı.

Uyku uzmanı ve Owl+Lark’ın kurucusu Hafiz Shariff bu konu hakkında yaptığı araştırmada şu ifadeleri kullanıyor, “Dışarıda uyumak yaş ve konum fark etmeksizin herkes için faydalı. Temiz hava ve doğal ışıktan faydalanmak uyku kalitesini artırmaya yardımcı olabiliyor. Derin ve dinlendirici uykunun verdiği dinçleşme hissi ve fiziksel ve psikolojik iyileşme sağlıyor.”

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Temiz havanın ve doğanın sakinleştirici seslerinin rahatlama üzerine olumlu etkisi olduğu, stres düzeylerinin düşürülerek daha dinlenmiş hissetmeye yardımcı olduğu altı çizilen bir örnek. Fakat burada özellikle uygulanması gereken bir kural var.

Açık havada uyurken veya dinlenirken doğrudan gelen güneş ışınlarından korunmak elzem. Hafiz Shariff bu konuda şunu söylüyor: "Özel, gölgeli ve esintiye erişimi olan bir yeri seçmek uygun olandır.”

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