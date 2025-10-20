UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde 21 Ekim-23 Ekim tarihleri arasında oynanacak 31 karşılaşma TRT 1, TRT Radyo 1 ve tabii platformundan futbolseverlerle buluşacak.
Bu hafta Galatasaray, Bodo/Glimt'i; Fenerbahçe, Stuttgart'ı ve Samsunspor da Dinamo Kiev'i konuk edecek. Üç mücadele de TRT 1'den yayınlanacak.
Diğer maçlar ise TRT'nin dijital yayın platformu tabii'den izlenebilecek.
Haftanın yayın programı şu şekilde:
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
21 Ekim Salı
-Barcelona - Olympiakos (Tabii Spor 1) (Saat 19.45)
-Kairat Almaty - Pafos (Tabii Spor 2) (Saat 19.45)
-Union Saint Gilloise - Inter (Tabii Spor 1) (Saat 22.00)
-Arsenal - Atletico Madrid (Tabii Spor 2) (Saat 22.00)
-Bayer Leverkusen - PSG (Tabii Spor 3) (Saat 22.00)
-Villarreal - Manchester City (Tabii Spor 4) (Saat 22.00)
-Kopenhag - Borussia Dortmund (Tabii Spor 5) (Saat 22.00)
-Newcastle United - Benfica (Tabii Spor 6) (Saat 22.00)
-PSV Eindhoven - Napoli (Tabii Spor 7) (Saat 22.00)
22 Ekim Çarşamba
-Galatasaray - Bodo/Glimt (TRT 1/TRT Radyo 1) (Saat 19.45)
-Athletic Bilbao - Karabağ (Tabii Spor) (Saat 19.45)
-Monaco - Tottenham (Tabii Spor 1) (Saat 22.00)
-Real Madrid - Juventus (Tabii Spor 2) (Saat 22.00)
-E.Frankfurt - Liverpool (Tabii Spor 3) (Saat 22.00)
-Bayern Münih - Club Brugge (Tabii Spor 4) (Saat 22.00)
-Chelsea - Ajax (Tabii Spor 5) (Saat 22.00)
-Atalanta - Slavia Prag (Tabii Spor 6) (Saat 22.00)
-Sporting - Olympique Marsilya (Tabii Spor 7) (Saat 22.00)
UEFA AVRUPA LİGİ
23 Ekim Perşembe
-Fenerbahçe - Stuttgart (TRT 1/TRT Radyo 1) (Saat 19.45)
-Olympique Lyon - Basel (Tabii Spor 1) (Saat 19.45)
-Salzburg - Ferencvaros (Tabii Spor 2) (Saat 19.45)
-FCSB - Bologna (Tabii Spor 3) (Saat 19.45)
-GO Ahead - Aston Villa (Tabii Spor 4) (Saat 19.45)
-Brann - Rangers (Tabii Spor 5) (Saat 19.45)
-Nottingham Forest - Porto (Tabii Spor 1) (Saat 22.00)
-Roma - Viktoria Plzen (Tabii Spor 2) (Saat 22.00)
-Lille - PAOK (Tabii Spor 3) (Saat 22.00)
-Celta Vigo - Nice (Tabii Spor 4) (Saat 22.00)
UEFA KONFERANS LİGİ
23 Ekim Perşembe
-Shakhtar Donetsk - Legia Varşova (Tabii Spor) (Saat 19.45)
-Samsunspor - Dinamo Kiev (TRT 1/TRT Radyo 1) (Saat 22.00)
-Mainz - Zrinjski Mostar (Tabii Spor) (Saat 22.00)