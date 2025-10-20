UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde 21 Ekim-23 Ekim tarihleri arasında oynanacak 31 karşılaşma TRT 1, TRT Radyo 1 ve tabii platformundan futbolseverlerle buluşacak.

Bu hafta Galatasaray, Bodo/Glimt'i; Fenerbahçe, Stuttgart'ı ve Samsunspor da Dinamo Kiev'i konuk edecek. Üç mücadele de TRT 1'den yayınlanacak.

Diğer maçlar ise TRT'nin dijital yayın platformu tabii'den izlenebilecek.

Haftanın yayın programı şu şekilde:

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

21 Ekim Salı

-Barcelona - Olympiakos (Tabii Spor 1) (Saat 19.45)

-Kairat Almaty - Pafos (Tabii Spor 2) (Saat 19.45)

-Union Saint Gilloise - Inter (Tabii Spor 1) (Saat 22.00)

-Arsenal - Atletico Madrid (Tabii Spor 2) (Saat 22.00)

-Bayer Leverkusen - PSG (Tabii Spor 3) (Saat 22.00)

-Villarreal - Manchester City (Tabii Spor 4) (Saat 22.00)

-Kopenhag - Borussia Dortmund (Tabii Spor 5) (Saat 22.00)

-Newcastle United - Benfica (Tabii Spor 6) (Saat 22.00)

-PSV Eindhoven - Napoli (Tabii Spor 7) (Saat 22.00)

22 Ekim Çarşamba

-Galatasaray - Bodo/Glimt (TRT 1/TRT Radyo 1) (Saat 19.45)

-Athletic Bilbao - Karabağ (Tabii Spor) (Saat 19.45)

-Monaco - Tottenham (Tabii Spor 1) (Saat 22.00)

-Real Madrid - Juventus (Tabii Spor 2) (Saat 22.00)

-E.Frankfurt - Liverpool (Tabii Spor 3) (Saat 22.00)

-Bayern Münih - Club Brugge (Tabii Spor 4) (Saat 22.00)

-Chelsea - Ajax (Tabii Spor 5) (Saat 22.00)

-Atalanta - Slavia Prag (Tabii Spor 6) (Saat 22.00)

-Sporting - Olympique Marsilya (Tabii Spor 7) (Saat 22.00)

UEFA AVRUPA LİGİ

23 Ekim Perşembe

-Fenerbahçe - Stuttgart (TRT 1/TRT Radyo 1) (Saat 19.45)

-Olympique Lyon - Basel (Tabii Spor 1) (Saat 19.45)

-Salzburg - Ferencvaros (Tabii Spor 2) (Saat 19.45)

-FCSB - Bologna (Tabii Spor 3) (Saat 19.45)

-GO Ahead - Aston Villa (Tabii Spor 4) (Saat 19.45)

-Brann - Rangers (Tabii Spor 5) (Saat 19.45)

-Nottingham Forest - Porto (Tabii Spor 1) (Saat 22.00)

-Roma - Viktoria Plzen (Tabii Spor 2) (Saat 22.00)

-Lille - PAOK (Tabii Spor 3) (Saat 22.00)

-Celta Vigo - Nice (Tabii Spor 4) (Saat 22.00)

UEFA KONFERANS LİGİ

23 Ekim Perşembe

-Shakhtar Donetsk - Legia Varşova (Tabii Spor) (Saat 19.45)

-Samsunspor - Dinamo Kiev (TRT 1/TRT Radyo 1) (Saat 22.00)

-Mainz - Zrinjski Mostar (Tabii Spor) (Saat 22.00)