Açık kapı bırakmak deyimi ne anlama geliyor?

Açık kapı bırakmak deyiminin anlamı: Gerektiğinde bir konuya yeniden dönebilme imkânı bırakmak, kesip atmamak, ileriyi düşünerek ılımlı davranmak.

Bazı durumlara geri dönebilmek ve ondan yeniden faydalanabilmek için durum kestirip atılmaz. Böyle zamanlarda ilerisi düşünülür. Ilımlı davranmak ve tüm olasılıkları ihtimal dahilinde tutabilmek adına geri dönüş yolu bırakılır. İşte bu yolu anlatmak için ise açık kapı bırakmak deyimi konuyu en iyi şekilde anlatmaktadır.

Yaşanan olayları ve bazı durumları kestirip atmak çoğu zaman onlardan yeniden faydalanma imkanı tanır. Diğer bir tabirle açık kapı bırakmak deyiminin ne olur ne olmaz şeklinde ifade etmek mümkün. Bir olgu ya da düşünceyi kısaca anlatan cümleler olarak deyimler kapsamında, açık kapı bırakmak deyimini kullanabilirsiniz.