Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuru sonrası AÖF final sınav tarihi belli oldu. AÖF final sınavına girecek adaylar AÖF final sınav tarihlerini arama motorlarında araştırıyor. Peki, açık öğretim Fakültesi AÖF final sınavları ne zaman? 2023 AÖF final sınav tarihleri belli oldu mu?

Açık öğretim Fakültesi AÖF vize sınavları 24 Nisan Pazartesi tamamlanmasının ardından gözler AÖF final sınavlarına çevrildi. AÖF final sınavına girecek adaylar final tarihini araştırıyor.

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi açık öğretim Fakültesi akademik takvimine göre, bahar dönemi final sınavları için tarihler belli oldu.

Buna göre; AÖF final sınavları 27-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Sınavların online olması bekleniyor.

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Açık öğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi vize sınavları 08-09 Nisan 2023 ile 15-16 Nisan 2023 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapıldı ve sonuçlar ise 24 Nisan'da açıklandı.