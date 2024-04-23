Acıkan tilkiyi poğaça ile besledi

Erzincan-Tunceli arası yolda kar yağışı sebebi ile aç kalan bir tilki yerleşim yerine indi. Bu sırada oradan geçen bir vatandaş bu durumu fark etti. Aracını durduran vatandaş arabasından aldığı poğaça ile tilkinin yanına gitti. Ürkek tilki ilk başlarda kendisine gelen adama çekinerek yaklaştı.

Tilki’nin ürktüğünü fark eden adam poğaçadan bir parça kopararak tilkinin yakınına attı. Acıkan tilki adamın attığı poğaçayı çekinerek yedi.

Kısa süre sonra evcil hayvana dönüşen tilki adamın attığı poğaçanın tamamını yedi. Yabani tilki karnını poğaça ile doyurdu, videoyu izleyen vatandaşlar ise tilkinin adama zarar vermeden poğaça yediği anları hayretle izledi.