Açıklama Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Hesaplara yattı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Özlem Kıral
Açıklama Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Hesaplara yattı
Tarım Bakanı açıkladı. Çiftçilerin hesaplarına toplamda 1 milyar 172 milyon lira destekleme ödemesi yatırıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 1 milyar 172 milyon 55 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

Bakan Yumaklı7nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"1 milyar 172 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıldı. Hayırlı Bereketli Olsun"

Yumaklı'nın verdiği bilgilere göre, çiftçilere bitkisel ürün sigortası desteği olarak 1 milyar 137 milyon 108 bin lira ve kırsal kalkınma yatırım desteği kapsamında 34 milyon 947 bin lira ödeme yapıldı.

Son Haberler
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü 3 gün sonra geliyor. Beşiktaş'tan flaş karar Spor
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü 3 gün sonra geliyor. Beşiktaş'tan flaş karar
Atatürk bu ülkenin çimentosudur. Gecenin fotoğrafı Sabiha Gökçen’den geldi Gündem
Atatürk bu ülkenin çimentosudur. Gecenin fotoğrafı Sabiha Gökçen’den geldi
Jandarma baskın yaptı. 124 farklı cins kuş yakalandı Gündem
Jandarma baskın yaptı. 124 farklı cins kuş yakalandı
Yeni asgari ücretin öpücükleri art arda geliyor. 2024 daha gelmedi ama 2 ilde ekmeğe zam geldi Gündem
Yeni asgari ücretin öpücükleri art arda geliyor. 2024 daha gelmedi ama 2 ilde ekmeğe zam geldi
Dünya'ya yaklaşıyor. 2 gün içinde patlayacak Bilim
Dünya'ya yaklaşıyor. 2 gün içinde patlayacak
Kız arkadaşı ile yolda yürürken bıçaklandı Gündem
Kız arkadaşı ile yolda yürürken bıçaklandı