Açıklama Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Hesaplara yattı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 1 milyar 172 milyon 55 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

Bakan Yumaklı7nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"1 milyar 172 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıldı. Hayırlı Bereketli Olsun"

Yumaklı'nın verdiği bilgilere göre, çiftçilere bitkisel ürün sigortası desteği olarak 1 milyar 137 milyon 108 bin lira ve kırsal kalkınma yatırım desteği kapsamında 34 milyon 947 bin lira ödeme yapıldı.