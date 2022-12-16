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AÖL sınavında kopya! Sınav iptal edilecek mi

Açıköğretim Lisesi (AÖL) Sınavı'nda kopya çektiği tespit edilen 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 10:27
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Açıköğretim Lisesi'nde kopya

AÖL sınavında kopya! Sınav iptal edilecek mi
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Açık lise sınavında kopya çektikleri belirlenen 60 bin öğrencinin sınavı Gözlemciler Komisyonu tarafından iptal edildi.

Açıköğretim lisesi birinci dönem sınavları 9 Aralık'ta çevrimiçi olarak başlamıştı.

11 gün erişim süresi olan sınava giren öğrencilerin cep telefonlarıyla soruların fotoğraflarını çekerek paylaştıkları belirlendi.

Bunun üzerine sınav haraketleri ve verileri üzerinden kopya çektiği tespit edilen 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi.

Gözlemciler Komisyonu tarafından tüm sınavları iptal edilen öğrenciler 2 yıl boyunca Merkezi Sistem Sınavları'na alınmayacak.

Sınavlara yalnızca öğrenim çağı dışında olanlar girebilecek.

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