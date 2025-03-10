Acil durum ilan edilmişti! 4 yerde çıkan orman yangınlarına soruşturma

Düzenleme: Kaynak: AA
Acil durum ilan edilmişti! 4 yerde çıkan orman yangınlarına soruşturma

ABD'nin New York eyaletinde 4 noktada çıkan orman yangınlarına ilişkin "acil durum" ilan edilmişti. Yangınların ardından çıkış nedenlerini detaylı araştırma için soruşturma başlatıldı.

ABD'nin New York eyaletindeki Long Island bölgesinde çıkan 4 orman yangını sebebiyle "acil durum" ilan edilmesinin ardından soruşturma başlatıldı.

CNN'in haberine göre, Suffolk County Polis Komiseri Kevin Catalina, gazetecilere yaptığı açıklamada, Long Island bölgesinde yaklaşık 242 hektarlık alanın zarar gördüğü yangınların çıkış sebebini araştırdıklarını belirtti.

Kundaklama ihtimali üzerinde durduklarını dile getiren Catalina, yangınların çıkış nedeniyle ilgili kanıya varmanın şimdilik erken olduğunu söyledi.

Yerel yetkililer de iki itfaiyecinin hafif yaralandığı yangınlarda kimsenin ölmediği ya da ağır yaralanmadığı, sadece iki binanın hasar gördüğü bilgisini paylaştı.

New York'un Long Island bölgesindeki 4 noktada orman yangınları çıkmıştı. New York Valisi Kathy Hochul, yangınlar sebebiyle dün "acil durum" ilan etmişti.

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