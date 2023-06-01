Acil Servisin önünde kaza: Sağlık çalışanları seferber oldu

Kayseri'de bir üstgeçitte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride girip bariyere çarptı. Otomobil sürücüsü yaralanırken, kaza yerine yakın olan hastanedeki sağlık çalışanları koşarak yaralıya müdahale etti.

Acil Servisin önünde kaza: Sağlık çalışanları seferber oldu

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde bulunan üstgeçitte meydana gelen kazada Ufuk D. yönetimindeki 06 CHZ 825 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride girerek güvenlik bariyerine çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ufuk K. vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılırken, üstgeçidin altında bulunan Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanları kazayı görerek yaralının yanına geldi.

İlk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Hurdaya dönen araçta çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başladı. (İHA)

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç kararını verdi
Ali Koç kararını verdi
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Son Haberler
En şifalı çekirdek Şifalı Bitkiler
En şifalı çekirdek
Erdoğan'ın seçim zaferi Arap dünyasının zaferi olarak görüldü Dünya
Erdoğan'ın seçim zaferi Arap dünyasının zaferi olarak görüldü
Yüzücü kulağı hastalığı nedir? Sağlık
Yüzücü kulağı hastalığı nedir?
İçinde altın ve para olan poşeti ekmek yok diye çöpe attılar Güncel
İçinde altın ve para olan poşeti ekmek yok diye çöpe attılar
Saraçhane’de Pan heykeli bulundu Kültür Sanat
Saraçhane’de Pan heykeli bulundu
'O Ses Türkiye Rap'in tanıtımı yayınlandı. Jüriye Sefo da dahil oldu Magazin
'O Ses Türkiye Rap'in tanıtımı yayınlandı. Jüriye Sefo da dahil oldu