Acil Servisin önünde kaza: Sağlık çalışanları seferber oldu

Kayseri'de bir üstgeçitte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride girip bariyere çarptı. Otomobil sürücüsü yaralanırken, kaza yerine yakın olan hastanedeki sağlık çalışanları koşarak yaralıya müdahale etti.