Acil servisler dolup taşıyor. Bu belirtilere dikkat

Acil servisler, ishal, bulantı, kusma ve yüksek ateş şikayetleriyle gelen hastalarla dolup taşıyor.

Hastalıkları uzun süren ve durumları hakkında endişe duyan vatandaşlar, sağlık kuruluşlarına başvurmaktan çekinmiyor.

Acil Servis Uzmanı Prof. Dr. Ersin Aksay, sadece görev yaptığı hastaneye her gün 20-30 arasında bu tür vaka geldiğini belirterek, "Son bir ayda ishal vakalarında ciddi bir artış görüyoruz. İshal süresinin uzadığı, kanlı ishal ve ateş gibi belirtiler görülen hastaların mutlaka tetkik edilmesi gerekiyor" dedi.

Prof. Dr. Ersin Aksay, son bir ay içinde ishal vakalarında önemli bir artış gözlemlediklerini, bu durumun hastaneye başvuruların sayısını artırdığını belirtti.

“VAKALARIN ÇOĞU VİRAL KAYNAKLI”

Prof. Dr. Aksay, başvuruların çoğunluğunun ishal şikayeti ile olduğunu, bazı hastalarda ise bulantı, kusma, yüksek ateş, yaygın kas ve kemik ağrıları gibi belirtiler görüldüğünü ifade etti.

Özellikle uzun süren ishallerde sıvı kaybına bağlı olarak yorgunluk ve halsizlik gibi durumların ortaya çıktığını belirten Aksay, şunları belirtti:

"Günlük olarak hastanemizde 20-30 arasında bu tür vaka görüyoruz. Vakaların büyük çoğunluğu viral enfeksiyonlardan kaynaklanıyor. Ancak bazıları bakteriyel veya parazitsel enfeksiyonlar olabilir. Bu vakalarda sadece hastanın öyküsüne bakarak kesin bir tanı koymak zor, ancak genel olarak çoğu vakanın viral enfeksiyonlardan kaynaklandığını söyleyebilirim"

3-4 GÜN SÜREN İSHALDE DOKTORA BAŞVURULMALI

Hastalığın uzaması durumunda hastaların mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini vurgulayan Aksay, özellikle sistemik hastalığı olan yaşlı bireylerde, kemoterapi görenlerde, diyabetik ve böbrek yetmezliği olan kişilerde sıvı kaybına bağlı olarak akut böbrek yetmezliği gelişebileceğine dikkat çekti.

Aksay, "İshal süresi 3-4 günü geçtiğinde, ishalde kan görüldüğünde veya yüksek ateş varsa bu hastaların mutlaka tetkik edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

DIŞARIDA TÜKETİLEN YİYECEKLERE DİKKAT EDİLMELİ

Bu tür rahatsızlıkların nedenleri hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Aksay, özellikle dışarıda tüketilen yiyeceklere dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Aksay, "Dışarıda çiğ sebze tüketen kişilerde bu tür şikayetler görülebilir. Aile içinde bir bireyin enfekte olması durumunda, hastalığın diğer bireylere bulaşması mümkün. Bu nedenle, dışarıda tüketilen yiyeceklerin kaynağına dikkat edilmeli, özellikle su kaynağından emin olunmayan yerlerde yaş sebze ve meyve tüketiminden kaçınılmalı, kümes hayvanları gibi gıdaların iyi pişirilmesine özen gösterilmelidir. Ayrıca ishal olan bireylerin el hijyenine dikkat etmeleri, sıvı tüketimini artırmaları ve yağlı gıdalardan kaçınarak sindirimi kolay besinlere yönelmeleri gerekiyor" dedi.