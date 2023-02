Acil Tıp Uzmanından enkazdan çıkarılan yaralılara ilişkin uyarı

DHA’nın haberine göre; Acil Tıp Hekimi Dr. Akif Takaz, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve şimdiye kadar 18 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremde, enkazdan çıkartılan yaralıların tedavisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaralılarda hipotermi gibi hayata mal olabilecek sorunların meydana gelebileceğini belirten Dr. Takaz, “Yaralıyı, korkuyla, telaşla hemen bir yere ulaştıralım mantığıyla hareket edilmemeli; sabit, zarar görmeyeceği bir şekilde hareket ettirmeden sarıp soğuktan koruyarak bekletip uzmanların gelmesini sağlamak gerekiyor” sözlerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle yaşanan büyük yıkım sonrası Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından birçok kişi depremzedelere yardım etmek için afet bölgesine ulaştı.

Can kaybının her geçen gün yükseldiği ve depremzedelerin hayata tutunma mücadelesi için gereken zamanın her geçen gün azaldığı bu süreçte enkaz altından çıkartılan yaralılara hangi acil yardım tekniklerinin uygulanacağı tartışma konusu oldu.

Acil Servis Bölümü'nden Dr. Akif Takaz, “Yaralıların çıkarılması arama kurtarma uzmanı kişilerin öncülüğünde gerçekleşebilir. Ardından yaralının tedavi noktasında sağlık profesyonellerine devredilmesi gerekiyor. Şu da bir gerçek ki Türk milletinin duyarlılığı ve destekleriyle enkaz çalışmalarına pek çok duyarlı insan katıldı. Benim söyleyeceklerim afet bölgesinde kurtarma çalışmalarına gönüllü destek veren vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken temel konulardır” ifadelerini kullandı.

KIŞ DEPREMLERİNDE HİPOTERMİ RİSKİ VAR

Enkazdan çıkartılan yaralıların tedavisinde hastalara müdahale edecek profesyonel sağlık personelinin olması gerektiğinin söyleyen Dr. Takaz şunları belirtti:

“Kurtarılan yaralılara nasıl bir müdahale yapılması gerektiği, sağ olarak enkazdan çıkartılan kişilerin hayata nasıl bağlanacağı ve ilk yardım durumda ne yapılması gerektiğinin bilinmesi çok önemli. Şu an yaşanan bir kış depremi ve bu kış depreminde neler yapılacağı da ayrı bir ehemmiyet taşıyor. Öncelikle yaralıyı soğuktan korumak gerekir. Yaz depremlerinde en acil dönemde belki dışarıda barınmak mümkün ama sıfır ve sıfırın altındaki hava sıcaklıklarında insanların dışarıda barınması, özellikle küçük çocukların buna dayanabilmesi mümkün değil. Kış depremlerinde soğuk nedeniyle hipotermi gibi insanların hayatına mal olabilecek çok ciddi sorunlar meydana gelebilir”

YARALIYA RASTGELE İÇECEK VERİLMEMELİ

Enkazdan çıkartılan yaralıların birçoğunda 'Crush Sendromu' gelişebileceğini belirten Dr. Takaz, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Yaralıların göçükten çıktıklarında ezilme yaralanması anlamına da gelen 'Crush Sendromu'na maruz kaldıklarını söylemek mümkün. Depremde yıkımla birlikte kaslarda ezilme ve kaslara büyük bir yük binme olur. Yük ile vücutta istemediğimiz elektrolit birikmesi meydana gelir. Bununla birlikte vücut çok uzun süre susuz kalır, buna bağlı olarak böbrekler fonksiyonunu kaybetmeye başlar. Bu çok ciddi bir hayati tehlike oluşturur. Vücuttaki potasyum oranı yükselir. Bu noktada depremde yaralanan kişiye rastgele ağızdan bir içecek vermek de sorun oluşturabilir. Bu durumun tedavisi damar yoluyla serum fizyolojik ile birlikte çeşitli sıvılar uygulamaktır."

YARALININ SICAK TUTULMASI GEREKİR

Dr. Takaz, ilkyardım konusunda destek vermek isteyenlerin yapabileceği en doğru uygulamanın yaralıyı hareket ettirmeden sıcak tutmaya çalışmak olduğunu kaydederken, "Uzman hekim ve sağlık personeline doğru bilgi vermek ve yaralıyı onlara devretmek gerekir" şeklinde konuştu.