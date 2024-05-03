Turhan Çömez: Diyanet halktan topladığı 1 milyar lirayı İngilizlere vermiş

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez katıldığı televizyon kanalında gündem olacak açıklamalar yaptı.

Çömez canlı yayında Diyanet’in halktan topladığı 1 milyar lirayı, İngiltere’de mülkiyeti İngilizlere ait olan camiye bağışladığını açıkladı.

İngiltere’de bir camiye gittiğini söyleyen Çömez, namaz kıldıktan sonra içeride hiç Türk olmadığını belirterek görevli Pakistanlılar olduğunu söyledi.

Görevli Pakistanlılarla konuşmasını anlatan Çömez, caminin parasının nereden geldiğini sorunca görevlilerin paranın Türkiye’den geldiğini söylediğini belirtti.

Devamında ise Çömez görevlilere camiye ne kadar harcandığını sorunca 24 milyon Pound harcandığını öğrendiğini açıkladı.

Camiyi kimin yaptığını sorunca ise İngiliz bir firmanın yaptığı cevabını alan Çömez caminin kime ait olduğunu da sordu.

Çömez, aldığı cevapla caminin İngilizlere ait vakfın olduğunu öğrendi. Paranın Diyanet’ten geldiğini belirten Çömez, Diyanet Vakfı’nın denetlenmediğini söyleyerek bu vakıftan 24 pound geldiğini belirtti.

Turhan Çömez, paraların cami önlerinde gariban Müslümanlardan toplanan paralar olduğunu açıkladı.

ALİ ERBAŞ LÜKS ARABALARI VE ARAPÇA BİLMEMESİYLE GÜNDEMDE

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş son zamanlarda birden çok lüks arabaları ile gündemde ve tepki topluyor. Geçtiğimiz günlerde ise kendisine Audi A8 marka bir aracı kiralandığı ortaya çıkmıştı.

CHP Milletvekili Veli Ağbaba se Ali Erbaş’ın bindiği aracın günlük kirasının 25 bin TL olduğunu iddia etti.

CV’sinde Arapça bildiği yazan Erbaş’ın bir gazetecinin Arapça sorusuna cevap verememesi gündem olmuştu.

Öte yandan Diyanet’e kayıtlı bazı araçlar arasında "1 adet üst segment otomobil, 93 adet minibüs, 15 adet kamyonet, 4 adet midibüs, 2 adet otobüs, 2 adet binek arazi aracı, 2 Mercedes 1 Zırhlı Mercedes, 1 Mercedes Vıto 1 Audı A8, 1 Kırmızı Togg" bulunuyor.